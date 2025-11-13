    Mundial 2026

    Con doblete de Haaland, Noruega golea a Estonia y pone un pie en el Mundial 2026

    Salvo una catástrofe en la última jornada, los nórdicos regresarán a la Copa Mundo por primera vez desde 1998.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Resumen | Huele, apesta a Mundial 2026 para Noruega

    Noruega dio un paso casi definitivo hacia su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años, tras vencer cómodamente a Estonia por 4-1 con dobletes de Erling Haaland y Alexander Sørloth en la Jornada 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de 2026.

    El conjunto dirigido por Ståle Solbakken mantiene su paso perfecto con siete triunfos en igual número de partidos y lidera el Grupo I con seis puntos de ventaja sobre Italia. Si la selección italiana no vence a Moldavia este jueves, los nórdicos asegurarán matemáticamente su clasificación.

    Noruega dominó el encuentro disputado en Oslo, aunque en la primera parte desperdició varias oportunidades. En la reanudación, Sørloth, punta del Atlético de Madrid, abrió el marcador con un cabezazo y repitió poco después con otra definición aérea.

    Haaland, delantero del Manchester City, amplió la ventaja con dos tantos en menos de diez minutos, demostrando su habitual instinto goleador.

    El tanto de Robi Saarma para Estonia solo sirvió para decorar el marcador (4-1) en un duelo que dejó a Noruega al borde de su primera presencia mundialista desde Francia 1998.

    Con una generación encabezada por Haaland, Ødegaard y Sørloth, el fútbol noruego se ilusiona con volver al escenario más grande del planeta.

