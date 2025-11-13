Con doblete de Haaland, Noruega golea a Estonia y pone un pie en el Mundial 2026

Video Resumen | Huele, apesta a Mundial 2026 para Noruega

El conjunto dirigido por Ståle Solbakken mantiene su paso perfecto con siete triunfos en igual número de partidos y lidera el Grupo I con seis puntos de ventaja sobre Italia. Si la selección italiana no vence a Moldavia este jueves, los nórdicos asegurarán matemáticamente su clasificación.

PUBLICIDAD

Noruega dominó el encuentro disputado en Oslo, aunque en la primera parte desperdició varias oportunidades. En la reanudación, Sørloth, punta del Atlético de Madrid, abrió el marcador con un cabezazo y repitió poco después con otra definición aérea.

Haaland, delantero del Manchester City, amplió la ventaja con dos tantos en menos de diez minutos, demostrando su habitual instinto goleador.

El tanto de Robi Saarma para Estonia solo sirvió para decorar el marcador (4-1) en un duelo que dejó a Noruega al borde de su primera presencia mundialista desde Francia 1998.