Mundial 2026 Alemania vs. Yugoslavia; un partido que se volvió un Clásico en Mundiales Seis veces se enfrentaron los germanos contra los balcánicos siendo la primera vez en 1954.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

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El partido Alemania en contra de Yugoslavia fue el primero que se celebró en tres Copas del Mundo consecutivas, todas en Cuartos de Final.

La primera en 1954 en donde los germanos se impusieron gracias a un autogol de Ivan Horvat y un golazo de Helmut Rahn para avanzar a semifinales.

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En 1958, nuevamente Alemania se impuso ante Yugoslavia con solitaria anotación de Helmut Rahn

Para Chile 1962 los balcánicos tomaron revancha al superar a los alemanes por la mínima con gol de Petar Radaković que metió a su equipo a las Semifinales.

Tras estos tres enfrentamientos de forma consecutiva, hubo otras tres ocasiones que se vieron las caras en 1974, 1990 y 1998.

En 1974, Alemania se impuso por 2-0 con goles de Paul Breitner y Gerd Müller en partido de la segunda fase.

En Italia 90 se enfrentaron en fase de grupos donde Alemania goleó a Yugoslavia por 4-1, con doblete de Lothar Matthäus, más los tantos de Jürgen Klinsmann y Rudi Völler.

Para Francia 98, Yugoslavia no pudo mantener la ventaja que había logrado con goles d e Predrag Mijatovic y Dragan Stojkov, para empatar 2-2 con Alemania que logró la igualada con anotación de Oliver Bierhoff y un autogol de Mihajlovic.