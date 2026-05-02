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    Corea-Japón 2002: Brasil se proclama pentacampeón ante Alemania

    La primera vez que la Verdeamarelha y la Mannschaft se enfrentan en un partido de Copa del Mundo.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video México es sede del Campeonato Sub-20 que da boleto a Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

    Por primera vez en la historia, Alemania y Brasil se enfrentan en una Copa del Mundo y lo hacen en la final del campeonato Mundial, compartido por Corea y Japón en el 2002, la sede Yokohama.

    Kafú se convierte en el primer jugador en participar en tres finales, recordando que Pelé no asistió por lesión contra Checoslovaquia en el 62.

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    El duelo termina siendo una confrontación directa entre Ronaldo y Oliver Kahn, donde Alemania tiene la baja de su cerebro Michael Ballack, suspendido por acumulación de amonestaciones.

    En la primera oportunidad, Ronaldo cruza demasiado, en la segunda Kahn evita el daño; Kléberson tira el poste más adelante, media vuelta de Ronaldo que también se va lejos de hacer daño para un empate sin goles al final de la primera parte.

    En el amanecer del segundo tiempo, Neuville cimbra la portería brasileña, Schneider le arranca auténticamente la camiseta a Edmilson, que quiere ponérsela al revés y Kafú es perdonado por Pierluigi Colina tras una fuerte entrada sobre Jens Jeremies.

    Al minuto 66 se da e l error que cambia el rumbo de la batalla, Alemania la pierde en la salida, tira Rivaldo, escupe Kahn y Ronaldo aprovecha el rebote para abrir el marcador y Brasil pone fin a 172 minutos sin anotar en finales desde el gol del presidente del Carlos Alberto en 1970.

    Curiosamente, antes del encuentro, Oliver Khan es nombrado el mejor portero y Balón de Oro como al mejor jugador de la Copa del Mundo.

    12 minutos después, gran elaboración de Rivaldo y Ronaldo guarda el balón otra vez en el fondo de la cabaña germana, con esto Ronaldo rompe la barrera de los seis goles que nadie superaba desde las épocas del polaco Grzegorz Lato en 1974 y obtiene el botín de oro con ocho tantos.

    Brasil se impone categóricamente coronándose pentacampeón.

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