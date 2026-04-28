Mundial 2026 Historia de los Mundiales: Final entre Alemania e Italia, Codesal fue protagonista Los teutones se convirtieron en tricampeones al derrotar a Argentina por la mínima diferencia.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video La revancha de Alemania en Italia 90

En 1990, Italia se convierte en la segunda nación en organizar una Copa del Mundo, igualando a México que tenía las del 1970 y 1986.

En el estadio Olímpico de Roma se repite una final, Alemania vs. Argentina, quienes se habían enfrentado en México 86 en el Estadio Azteca y que ganó la Albiceleste.

PUBLICIDAD

El árbitro uruguayo, naturalizado mexicano, Edgardo Codesal, fue el designado por la FIFA para dirigir el juego por la gloria mundialista.

El público jugó su partido, Argentina había eliminado a Italia en semifinales y abuchearon el himno nacional, Diego Armando Maradona no se quedó callado en ese momento.

El juego fue cerrado y con pocas oportunidades es de gol, los alemanes pidieron un penalti por falta del portero sudamericano, no se marcó.

Más tarde, Pedro Monzón hace una entrada fuerte sobre Jürgen Klinsmann y se convierte en el primer expulsado en 14 finales.

A los 84 minutos, una barrida dentro del área es decretada por el silbante a pesar de quedr lejos de la jugada, todos los argentinos reclaman, Andreas Brehme anota desde los once pasos.

Otra expulsión para la Argentina por la desesperación, Edgardo Codesal pita el final del partido y todos se van sobre él, Alemania tomó revancha del último Mundial, es el tercer tricampeón de la historia, empatando los títulos de Brasil e Italia.