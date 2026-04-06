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    Final de la Copa Mundial 1970: el día que Brasil conquistó el Azteca

    Brasil brilló en el Estadio Azteca al golear 4-1 a Italia en la Final de 1970.

    Por:
    José Moreno
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    Video Mundial 1970, la conquista del Tricampeonato de Brasil

    Cada vez que nuestro país es sede de una Copa Mundial, el futbol florece, nacen leyendas y las jugadas quedan impregnadas en la eternidad.

    Este año, si bien México comparte sede con Canadá y Estados Unidos, es irremediable pensar que una vez más podemos vivir momentos mágicos como lo fue la final del Mundial de 1970.

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    ¿Por qué fue histórica la final del Mundial de 1970?

    Aquella edición no podía haber tenido una mejor culminación: Italia contra Brasil, naciones que, hasta ese momento, presumían dos títulos cada una, por lo que quien ganara en el pletórico Estadio Azteca alzaría su tercera Copa Mundial.

    ¿Qué jugadores destacaban en Brasil?

    Brasil contaba con un equipazo donde figuraban Carlos Alberto, Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho y, por supuesto, Pelé. Por su parte, Italia había recibido solo cuatro goles hasta ese momento.

    El llamado “Catenaccio”, que le había dado buenos resultados a los italianos, se doblegó ante la magia y sutileza de los brasileños.

    Tantos de Pelé, Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto le dieron a su selección la victoria por marcador de 4-1 para levantar la Copa Jules Rimet, darle a Brasil su tercer título mundial y ver a Pelé dando la vuelta olímpica por última vez.

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