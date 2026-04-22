Alemania 2026 España 82: La ocasión que Italia se convirtió en tricampeón del Mundo El estadio Santiago Bernabéu fue el escenario de una gran batalla entre Italia y Alemania.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Para los 50 días del Mundial 2026, FIFA podrá a la venta más boletos

La Final de España 1982 se dio entre dos colosos europeos, ambos bicampeones mundiales, Italia contra Alemania en el estadio Santiago Bernabéu.

A minuto 25 la Azzurra pudo adelantarse, pero Antonio Cabrini no pudo convertir desde el punto penal, que significó la primera máxima fallada en una final de Mundial.

PUBLICIDAD

Y fue al 57’ cuando Paolo Rossi adelantó a los italianos y minutos más tarde el conjunto armó una gran jugada para que Marco Tardelli pusiera el 2-0 al 69’.

Al minuto 81, Alessandro Altobelli firmó la goleada de Italia al convertir el 3-0 con un zurdazo.

Paul Breitner descontó para Alemania dos minutos después, y se convirtió en el tercer jugador en anotar en dos finales.

Y tras una espera de 44 años, Italia logra su tercer título mundial en su historia en mítica cancha del Santiago Bernabéu.