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    España 82: La ocasión que Italia se convirtió en tricampeón del Mundo

    El estadio Santiago Bernabéu fue el escenario de una gran batalla entre Italia y Alemania.

    Por:
    Raúl Martínez
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    La Final de España 1982 se dio entre dos colosos europeos, ambos bicampeones mundiales, Italia contra Alemania en el estadio Santiago Bernabéu.

    A minuto 25 la Azzurra pudo adelantarse, pero Antonio Cabrini no pudo convertir desde el punto penal, que significó la primera máxima fallada en una final de Mundial.

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    Y fue al 57’ cuando Paolo Rossi adelantó a los italianos y minutos más tarde el conjunto armó una gran jugada para que Marco Tardelli pusiera el 2-0 al 69’.

    Al minuto 81, Alessandro Altobelli firmó la goleada de Italia al convertir el 3-0 con un zurdazo.

    Paul Breitner descontó para Alemania dos minutos después, y se convirtió en el tercer jugador en anotar en dos finales.

    Y tras una espera de 44 años, Italia logra su tercer título mundial en su historia en mítica cancha del Santiago Bernabéu.

    Además Dino Zoff se convierte en el segundo portero y capitán que recibe el trofeo, igualanda a su compañero Gianpiero Combi en 1934, además impone marca como el jugador campeón del mundo de mayor edad con 40 años con 133 días.

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