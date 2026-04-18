Mundial 2026 La historia de Escocia de sus participaciones en los Mundiales de la FIFA La Selección de Escocia regresa a una Copa del Mundo de la FIFA en el 2026 y así ha sido su paso en la justa deportiva.

Video La historia de Escocia en los Mundiales

La selección de Escocia regresa a una fase final de Copa del Mundo tras seis ediciones de ausencia, un representativo tradicional que se ausentó desde 1998.

En sus ocho participaciones, el combinado escocés nunca clasificó a segunda fase y solamente ganó cuatro encuentros. En 1982 se presentó goleando 5-2 a Nueva Zelanda y 2-1 a Suecia en 1990.

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En 1986, contra Uruguay, tuvo ventaja desde el primer minuto con la expulsión más rápida de la historia, la de José batista a los 49 segundos.

Durante sus anteriores participaciones en Mundiales de la FIFA, de cinco penales a favor, anotaron tres Archie Gamill en 1978; Maurice Johnstone en 1990 y John Collins en 1998; y fallaron dos, Sammy Baird contra Francia en 1958 y Donald Masson, contra Perú en 1978.

En la eliminatoria rumbo al Mundial México 86 vivió uno de los momentos más dolorosos al fallecer el único técnico que pudo dirigirlos en dos campeonatos, Jock Stein, quien estuvo en la banca en 1982.

El 10 de septiembre de 1985, al finalizar el partido eliminatorio contra Gales, el estratega falleció de un infarto fulminante, por lo que su lugar fue tomado por el joven Alex Ferguson, quien dirigió en el Mundial de 1986.