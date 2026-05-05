Mundial 2026 Italia 1990: La revancha en Meazza entre Alemania y Países Bajos De cara al Mundial 2026, el exdelantero de la Selección Mexicana considera que Aguirre tiene un gran reto y que los jugadores deben convencer futbolísticamente.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Malagón comparte reacción de su estampa del álbum del Mundial 2026

En el Mundial de Italia 1990, Países Bajos partía como la selección favorita a ganar el torneo luego de haber ganado la Eurocopa dos años antes; sin embargo, se encontró con Alemania, un combinado que nunca debe darse por muerto.

La confianza era bastante en la Naranja Mecánica que ya los había derrotado en la Eurocopa de 1988 y habían empatado en los dos juegos de eliminatorias. No obstante, ese Mundial los neerlandeses iban a la baja, al clasificar como uno de los mejores terceros.

PUBLICIDAD

ALEMANIA ELIMINA A PAÍSES BAJOS Y TOMA REVANCHA

En medio de un inmejorable ambiente en el estadio Giuseppe Meazza, se enfrentaron ambas selecciones europeas con todas sus figuras, pero fueron los alemanes quienes se fueron al frente.

Tras un igualado primer tiempo, fue primero Jürgen Klinsmann quien abrió el marcador al minuto 51 para los alemanes. Con el partido cuesta arriba para los neerlandeses llegó el segundo tanto de Andreas Breheme.

Países Bajos respondió apenas en el minuto 89 con un gol de Koeman, pero no pudo evitar la derrota y con el 2-1 quedaron eliminados. Alemania tomó así su revancha.