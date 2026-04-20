Mundial 2026 Historia de los Mundiales: La batalla de Berna entre Hungría y Brasil en 1954 Derrota a la Canarinha, campal dentro del campo y en los vestidores, la policía tuvo que intervenir.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video La Batalla de Berna: La polémica de Brasil en el Mundial 1954

Pasaron 16 años despues de la batalla de Burdeos para que Brasil estuviera envuelto en otro escándalo dentro de la Copa del Mundo.

Este nuevo capítulo fue titulado “La Batalla de Berna” en partido contra Hungría en los Cuartos de Final del Mundial Suiza 1954.

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El mejor jugador del mundo, Ferenc Puskás, ausente por lesión. Al minuto 7, ya ganaba Hungría con goles de Hidegkuti y Kocsis.

Se marcaron dos penaltis, uno por bando, el de Brasil lo marcó Santos y el de los hungaron fue obra de Lantos para el 3-1, Julinho hizo el 3-2 para los Cariocas.

El futbol brillante era visto por más de 50 mil personas fue sustituido por la mala intención y las patadas. Tal fue la magnitud de un conato de bronca que tuvo que intervenir la policía, tres expulsados.

Tiempo después hay otro jugador expulsado, Kocsis marca el doblete y pone el 4-2 definitivo, los brasileños frustrados agreden a la policía y a los jugadores de Hungría.