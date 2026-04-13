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    Francia es eliminada en fase de grupos del Mundial Corea-Japón 2002

    Una Copa del Mundo triste para Zinedine Zidane tras ser campeón en Francia 1998.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Francia fue la segunda selección campeona del mundo en quedar eliminada en la fase de grupos en el Mundial Corea-Japón 2002.

    Cuatro días antes del debut ante su similar de Senegal, Zinedine Zidane se lesionó el muslo izquierdo, el equipo generó nueve oportunidades con un alto porcentaje de posesión de balón, pero caen por un gol a cero.

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    Después enfrentaron a Uruguay en donde la primera media hora de juego no les fue nada bien, les anularon un gol y perdieron a un jugador por lesión y, por si fuera poco, Thierry Henry se fue expulsado por una dura entrada sobre Marcelo Romero.

    Emmanuel Petit estrelló un disparo en el poste, el dominio fue claro, pero no lo reflejaron en el marcador, terminaron con empate a cero, un punto que no prometía nada para la escuadra gala.

    Para el tercer encuentro se enfrentó a Dinamarca, tenía que ganar por dos goles en una combinación de resultados con el Senegal vs. Uruguay.

    Zinedine Zidane regresó entre algodones, Francia fue superior en el partido, pero los daneses fueron contundentes al marcar dos goles en cinco llegadas. El campeón defensor se quedó fuera con un punto y en el último lugar del grupo.

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