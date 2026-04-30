Mundial 2026 Historia de los Mundiales: Final Brasil vs. Italia en Mundial Estados Unidos 1994 Fue la primera vez en la historia que una Copa del Mundo se definió desde los once pasos.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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La Final del Mundial Estados Unidos 1994 es la revancha del Mundial de México 1970, Brasil vs. Italia en un duelo de tricampeones del mundo.

Romario había sido nombrado el mejor jugador del Mundial acumulaba cinco goles compartiendo con un ruso y un búlgaro el liderato de goleo, pero el brasileño falla una jugada increíble.

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Del lado de los italianos Roberto Baggio se cargó al equipo en la espalda hasta la final sufrió en el partido víctima del cansancio y el calor sofocante.

Por primera vez en la historia, una final de la Copa del Mundo de la FIFA se decide con la definición en penaltis, el volado lo ganó Italia.

Franco Baresi, el primero de los europeos falló su disparo, lo mandó arriba del travesaño, Marcio patea por los cariocas y lo detiene el arquero.

Albertini acierta el cobro, Romario lo iguala, Evani y Branco pone el 2-2. Massaro falla en su turno, el capitán Dunga no falla y le da la ventaja a Brasil, Roberto Baggio, segundo mejor jugador de campeonato vuela el disparo y se cumple un maleficio, el primero en cobrar pierde la serie.