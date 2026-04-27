Mundial 2026 Historia de los Mundiales: Argentina 1978 derrota a Holanda en la final Mario Kempes fue la figura de la Albiceleste al marcar un doblete ante la Naranja Mecánica.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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Argentina esperó cuatro décadas para organizar una Copa del Mundo, su primera candidatura data de 1938, pero se la dieron hasta 1978 en un momento complicado para la República.

En el torneo, hizo prevalecer su condición de local siendo la séptima anfitriona en llegar a la Gran Final en donde enfrentó a Holanda, Países Bajos desde el 2020, subcampeona en 1974 y con una baja importante, la de Johan Cruyff.

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Juego ríspido y en lapsos mal intencionado, duras entradas, codazos y jalones de cabello, hubo llegadas claras y Kempes abrió el marcador para la Argentina, pero la Naranja Mecánica empata sobre el final.

Por tercera vez en la historia, una final de la Copa del Mundo se va a tiempos extra. A los 105 minutos Mario Kempes anota doblete y su sexto del torneo tras una serie de rebotes.

Cerca del final de los tiempos agregados, Ricardo Bertoni termina con la esperanza de un posible empate o remontada con el tercer gol.