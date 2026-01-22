Mundial 2026 Infantino lanza mensaje a Trump tras la Junta de la Paz rumbo al Mundial 2026 El presidente de la FIFA destacó el acuerdo por la paz en Davos, Suiza, y admitió los altos precios para los boletos de los partidos de la Copa del Mundo.

Video ¡Se detona la primera polémica del Mundial 2026 con premio a Trump!

A poco menos de seis meses para la realización del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lanzó un mensaje a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien propuso la Junta de la Paz en Davos, Suiza, ante varios representantes de las naciones del mundo en el marco del Foro Económico Mundial.

Las palabras de Ginanni Infantino vienen luego de que se sembraran serias dudas sobre un posible boicot por parte de varios países que participarán en el Mundial 2026 debido al conflicto político que atizó Donald Trump con respecto a su intención de que Groenlandia forme parte del territorio estadounidense.

PUBLICIDAD

“ Por supuesto vivimos en un mudo dividido y por supuesto apoyamos la paz. Hemos visto la junta de paz con el presidente Trump firmando este acuerdo, esta declaración. Hay pleno apoyo de la FIFA al presidente Trump y a todos los miembros de la Junta de la Paz porque todos tenemos que apoyar la paz. Todos tenemos que unirnos y unir a la gente.

“Ahora para la Copa del Mundo tenemos siete millones de entradas a la venta y quiero darles sólo un número más, ese número más es el número de solicitudes de entradas que recibimos”, dijo Gianni Infantinok en el Foro Económico Mundial.

LA FIFA ADMITE QUE LOS PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026 SON CAROS

Asimismo, Gianni Infantino admitió que si bien las entradas para los partidos de la Copa del Mundo 2026 son elevados, el interés de los aficionados, incluidos los de los países que presentaron quejas por los altos cosos como Alemania e Inglaterra, permanece e incluso hay una sobredemanda.

“Esta vez recibimos más de 500 millones de solicitudes de tickets. Medio billón de solicitudes para boletos. Quiero decir que esto no es nada y las entradas no son baratas. Estábamos golpeados, debo decir que me quedé muy impresionado por los precios de las entradas porque son muy caras.

“Los principales críticos vinieron de Alemania y de Inglaterra. Ahora el número uno en solicitudes de entradas es Estados Unidos, el número dos Alemania y el número tres Inglaterra.