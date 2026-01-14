Mundial 2026 Donald Trump frena visas a 75 países, 15 clasificados al Mundial 2026 El gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado que implica a varios de los equipos clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Video ¡Atención! La decisión de EEUU que incomoda a algunas selecciones del Mundial

El Mundial 2026 está marcado por algunos inconvenientes administrativos por parte del gobierno de Estados Unidos, una de las tres sedes de esta edición junto a México y Canadá, pero que será la que mayor número de partidos albergue con 78 partidos.

“ La administración Trump PAUSARÁ el procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los inmigrantes entrantes no se convertirán en una carga pública ni extraerán riqueza de los contribuyentes estadounidenses”, anunció la Casa Blanca en un comunicado en redes sociales.

PUBLICIDAD

“El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”, indicó por su parte el Departamento de Estado también en sus canales de difusión por Internet.

De estos 75 países involucrados, cuya lista se ha filtrado en diversos medios de comunicación luego de que las cuentas oficiales del gobierno de Estados Unidos no las revelara, implica a 15 selecciones que consiguieron su pase al Mundial 2026 y que pueden ser más; cuatro están en los Playoffs de la UEFA y tres en el Repechaje Intercontinental.

Al final, se llegó a un acuerdo y la delegación iraní asistió, pero dejó muchas dudas respecto a futuras represalias contra gobiernos de países que asistirán al Mundial 2026 y que deberán jugar en territorio estadounidense, aún sin especificarse cómo se actuará en el acceso de estas selecciones y su afición.

Esta es la lista de los 15 países involucrados en las restricciones y frenado de trámites de visas que ya tienen asegurado su pase al Mundial 2026:

Argelia

Brasil

Cabo Verde

Costa de Marfil

Colombia

Egipto

Ghana

Haití

Irán

Jordania

Marruecos

Senegal

Túnez

Uruguay

Uzbekistán

PUBLICIDAD

Estas son las siete selecciones que también están implicadas en el frenado de visas por parte del gobierno de Estados Unidos y que pelean por un boleto al Mundial 2026 vía Repechaje o Playoffs:

Albania (Playoffs UEFA)

Bosnia & Herzegovina (Playoffs UEFA)

RD Congo (Repechaje Intercontinental)

Irak (Repechaje Intercontinental)

Jamaica (Repechaje Intercontinental)

Kosovo (Playoffs UEFA)

Macedonia del Norte (Playoffs UEFA)