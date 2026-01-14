    Mundial 2026

    Donald Trump frena visas a 75 países, 15 clasificados al Mundial 2026

    El gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado que implica a varios de los equipos clasificados a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Atención! La decisión de EEUU que incomoda a algunas selecciones del Mundial

    El Mundial 2026 está marcado por algunos inconvenientes administrativos por parte del gobierno de Estados Unidos, una de las tres sedes de esta edición junto a México y Canadá, pero que será la que mayor número de partidos albergue con 78 partidos.

    La administración Trump PAUSARÁ el procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los inmigrantes entrantes no se convertirán en una carga pública ni extraerán riqueza de los contribuyentes estadounidenses”, anunció la Casa Blanca en un comunicado en redes sociales.

    PUBLICIDAD

    “El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense”, indicó por su parte el Departamento de Estado también en sus canales de difusión por Internet.

    Más sobre Mundial 2026

    ¡Atención! La decisión de EEUU que incomoda a algunas selecciones del Mundial
    1:56

    ¡Atención! La decisión de EEUU que incomoda a algunas selecciones del Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Guadalajara nombra a sus embajadores para el Mundial 2026
    1:44

    Guadalajara nombra a sus embajadores para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Los dos árbitros mexicanos elegidos por la FIFA para el Mundial 2026
    1:18

    Los dos árbitros mexicanos elegidos por la FIFA para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Dan a conocer los embajadores de Guadalajara para el Mundial de 2026
    1 mins

    Dan a conocer los embajadores de Guadalajara para el Mundial de 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Cristiano Ronaldo protagonista en el primer Mundial con VAR
    1:29

    Cristiano Ronaldo protagonista en el primer Mundial con VAR

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Uruguay elige Playa del Carmen para su sede en el Mundial 2026
    1 mins

    Uruguay elige Playa del Carmen para su sede en el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Argelia y Nigeria convierten la cancha y sala de prensa en un campo de batalla
    1 mins

    Argelia y Nigeria convierten la cancha y sala de prensa en un campo de batalla

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Alemania cuenta con base de concentración para el Mundial 2026
    1 mins

    Alemania cuenta con base de concentración para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El Estadio Ciudad de México muestra parte de la remodelación para el Mundial 2026
    1 mins

    El Estadio Ciudad de México muestra parte de la remodelación para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Marruecos se mete a las Semifinales de la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Marruecos se mete a las Semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Copa Mundial de Futbol 2026

    De estos 75 países involucrados, cuya lista se ha filtrado en diversos medios de comunicación luego de que las cuentas oficiales del gobierno de Estados Unidos no las revelara, implica a 15 selecciones que consiguieron su pase al Mundial 2026 y que pueden ser más; cuatro están en los Playoffs de la UEFA y tres en el Repechaje Intercontinental.

    Meses atrás, incluso previo al sorteo del Mundial 2026, existió un inconveniente con la delegación de Irán, pues se negaba el acceso a varios de sus integrantes para el evento que revelaría la conformación de los grupos y por lo que el país asiático amagó con boicotear el sorteo.

    Al final, se llegó a un acuerdo y la delegación iraní asistió, pero dejó muchas dudas respecto a futuras represalias contra gobiernos de países que asistirán al Mundial 2026 y que deberán jugar en territorio estadounidense, aún sin especificarse cómo se actuará en el acceso de estas selecciones y su afición.

    Esta es la lista de los 15 países involucrados en las restricciones y frenado de trámites de visas que ya tienen asegurado su pase al Mundial 2026:

    • Argelia
    • Brasil
    • Cabo Verde
    • Costa de Marfil
    • Colombia
    • Egipto
    • Ghana
    • Haití
    • Irán
    • Jordania
    • Marruecos
    • Senegal
    • Túnez
    • Uruguay
    • Uzbekistán
    PUBLICIDAD

    Estas son las siete selecciones que también están implicadas en el frenado de visas por parte del gobierno de Estados Unidos y que pelean por un boleto al Mundial 2026 vía Repechaje o Playoffs:

    • Albania (Playoffs UEFA)
    • Bosnia & Herzegovina (Playoffs UEFA)
    • RD Congo (Repechaje Intercontinental)
    • Irak (Repechaje Intercontinental)
    • Jamaica (Repechaje Intercontinental)
    • Kosovo (Playoffs UEFA)
    • Macedonia del Norte (Playoffs UEFA)

    El motivo por el que el gobierno de Estados Unidos decidió frenar el visado de los 75 países se debe a que buscan establecer nuevas regulaciones que benefician a inmigrantes como salud y alimentación y que a consideración de las autoridades norteamericanas significa un gasto innecesario.

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX