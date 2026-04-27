    Mundial 2026

    Tapan logos en el Mercedes-Benz Stadium para el Mundial 2026

    FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para Copa del Mundo.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¡Estos son los partidos que Atlanta y Los Angeles tendrán en el Mundial 2026!

    El Mercedes-Benz Stadium es uno de las 16 sedes del Mundial 2026 que comienza su transformación al ocultar los logos para la Copa del Mundo que comenzará el próximo 11 de junio.

    A menos de 50 días de que arranque el torneo veraniego de selecciones, los trabajos se han intensificado sobre todo en la parte exterior del recinto en la ciudad de Atlanta.

    ¿Por que tapan logos de Mercedes-Benz?


    Cabe recordar que el Mercedes-Benz Stadium cambia para ser conocido como Estadio Atlanta durante toda la Copa Mundial 2026.

    La razón es que para la Copa del Mundo 2026, FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo, ya que usa sus propias marcas para su torneo.

    Sin embargo, el único logo de Mercedes-Benz que no podrán tapar será el del techo retráctil del estadio, ya que ese está integrado a la estructura al momento de abrir o cerrar.

    Es decir, el logo forma parte de los paneles que conforman el techo, por lo que quitarlo o cubrirlo significaría un costo elevado. La decisión será prácticamente mantenerlo abierto en los días de partidos, si las condiciones climatológicas lo pemiten.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL MERCEDES-BENZ STADIUM


    El Estadio Atlanta albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, uno más de Octavos de Final y uno de Semifinales.

    • Grupo H - España vs. Cabo Verde - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México, lunes 15 de junio
    • Grupo A - Repechaje UEFA D vs. Sudáfrica - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México, jueves 18 de junio
    • Grupo H - España vs. Arabia Saudita - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México, domingo 21 de junio
    • Grupo C - Marruecos vs. Haití - Estadio Atlanta - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, miércoles 24 de junio
    • Grupo K - Repechaje Intercontinentl 1 vs. Uzbekistán - Estadio Atlanta - 7:30 pm ET | 5:30 pm Centro de México, sábado 27 de junio
    • Dieciseisavos de Final - 1L vs. 3EHIJK - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México, miércoles 1 de julio
    • Octavos de Final - G86 vs. G88 - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México, martes 7 de julio
    • Semifinales - G99 vs. G100 - Estadio Atlanta - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, miércoles 15 de julio.
