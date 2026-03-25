Finaliza renovación del Estadio Toronto para el Mundial 2026
El BMO Field aumentó su capacidad a 45 mil aficionados para ser sede de seis partidos de la Copa del Mundo.
El BMO Field, o Estadio Toronto, está listo para albergar el Mundial 2026 luego de que fuera entregado tras completar una remodelación de 158 millones de dólares.
En un evento que se llevó a cabo en el estadio, la ciudad de Toronto y Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) anunciaron la finalización de las obras en el BMO Field que recibirá seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 26.
Entre las mejoras que se le hicieron al Estadio Toronto se encuentran: iluminación de alta calidad, la colocación de cuatro pantallas LED gigantes, una en cada esquina, y una sala de control con un nuevo sistema de audio y video.
El Estadio Toronto también tendrá una nueva cancha y nuevos vestidores, así como un nuevo aforo para cumplir con los estándares de FIFA.
Para ello se habilitaron 17 mil asientos temporales para que la capacidad del Estadio Toronto pase de 28 mil a 45 mil espectadores.
Para la comodidad del aficionado, se mejoró la conexión Wi-Fi y se ampliaron las áreas de hospitalidad.
The transformation is real.— FIFA World Cup 26 Toronto (@FWC26Toronto) March 24, 2026
Partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Toronto
La ciudad de Toronto albergará seis partidos del Mundial 2026: cinco de Fase de Grupos, incluido el debut de la Selección de Canadá, y uno de Dieciseisavos de Final.
- Grupo B - Canadá vs. Repechaje UEFA A - Estadio Toronto - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, viernes 12 de junio
- Grupo L - Ghana vs. Panamá - Estadio Toronto - 7 pm ET | 5 pm Centro de México, miércoles 17 de junio
- Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil - Estadio Toronto - 4 pm ET | 2 pm Centro de México, sábado 20 de junio
- Grupo L - Panamá vs. Croacia - Estadio Toronto - 7 pm ET | 5 pm Centro de México, martes 23 de junio
- Grupo I - Senegal vs. Repechaje Intercontinental - Estadio Toronto - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, viernes 26 de junio
- Dieciseisavos de Final - 2K vs. 2L - Estadio Toronto - 7 pm ET | 5 pm Centro de México, jueves 2 de julio.