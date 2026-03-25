Mundial 2026 Máscaras de luchador estarán prohibidas en los repechajes rumbo al Mundial 2026 Los fans deberán evitar llevar máscaras para los partidos en Monterrey y Guadalajara.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 prohíbe este accesorio para los partidos

Las máscaras de luchador, uno de los elementos icónicos en la cultura popular mexicana, no podrán observarse en las tribunas de Monterrey y Guadalajara para los partidos del repechaje intercontinental, pues han sido prohibidos por la FIFA.

A través de la cuenta oficial de la sede de Monterrey se dio a conocer la lista de objetos prohibidos para los partidos que se llevarán a cabo en el Estadio BBVA y entre los que se encuentran máscaras, incluyendo evidentemente cualquier tipo como las de luchador.

PUBLICIDAD

Lista de objetos prohibidos para los juegos de repechaje intercontinental:

Alimentos y bebidas

Banderas

Laptop y tablets

Plumas

Aerosoles

Mantas o letreros

Instrumentos musicales

Máscaras

Envases o recipientes

Lasers

Tasers

Animales

Carreolas

Estribos

Maletas

Por otra parte se recordó que todos los boletos serán digitales, por lo que no habrá venta de boletos en taquilla.



Estacionamiento en Monterrey y Guadalajara dará ride

En cuanto a la información de acceso, en el estadio de Monterrey estarán habilitados los estacionamientos dos, tres y cuatro y tendrán un costo de 200 pesos.