Máscaras de luchador estarán prohibidas en los repechajes rumbo al Mundial 2026
Los fans deberán evitar llevar máscaras para los partidos en Monterrey y Guadalajara.
Las máscaras de luchador, uno de los elementos icónicos en la cultura popular mexicana, no podrán observarse en las tribunas de Monterrey y Guadalajara para los partidos del repechaje intercontinental, pues han sido prohibidos por la FIFA.
A través de la cuenta oficial de la sede de Monterrey se dio a conocer la lista de objetos prohibidos para los partidos que se llevarán a cabo en el Estadio BBVA y entre los que se encuentran máscaras, incluyendo evidentemente cualquier tipo como las de luchador.
Lista de objetos prohibidos para los juegos de repechaje intercontinental:
- Alimentos y bebidas
- Banderas
- Laptop y tablets
- Plumas
- Aerosoles
- Mantas o letreros
- Instrumentos musicales
- Máscaras
- Envases o recipientes
- Lasers
- Tasers
- Animales
- Carreolas
- Estribos
- Maletas
Por otra parte se recordó que todos los boletos serán digitales, por lo que no habrá venta de boletos en taquilla.
Estacionamiento en Monterrey y Guadalajara dará ride
En cuanto a la información de acceso, en el estadio de Monterrey estarán habilitados los estacionamientos dos, tres y cuatro y tendrán un costo de 200 pesos.
En el caso de Guadalajara la cuenta oficial de la ciudad sede informó de una alternativa de movilidad con rutas gratuitas hacia el estadio Akron que partirán desde Plaza del Sol, Gran Plaza, Plaza Galerías y Titanes. Los fans deberán hacer un registro previo y acceden con su boleto.