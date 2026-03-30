Mundial 2026 Gianni Infantino elogia al Estadio Azteca rumbo a la inauguración del Mundial 2026 El presidente de la FIFA enumera los grandes momentos que se han vivido en el Coloso de Santa Úrsula que lo hacen inigualable.

Video “El Estadio Ciudad de México es la Catedral del Futbol Mundial”: El máximo elogio de Gianni Infantino

Con la mira puesta ya en la inauguración del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, elogió al Estadio Ciudad de México p or los grandes jugadores que han pisado su cancha y se han coofnado ahí con sus selecciones.

" Este estadio es la catedral del futbol mundial, es algo especial, una emoción única, si piensas que es el estadio donde ganó Pelé, donde ganó Maradona con Brasil y Argentina en el 70 y 86, no se puede hacer más, es increíble, y ahora hacemos más porque por tercera vez este estadio va a albergar un Mundial, el partido inaugural el 11 de junio entre México y Sudáfrica".

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El máximo dirigente del futbol mundial también recordó los espectaculares partidos que se han disputado en el Coloso de Santa Úrsula en los dos Mundiales que ha vivido e, incluso, se dio tiempo de bromear respecto a México 1970.

"Este estadio que vio, no solo a los mejores jugadores del mundo y de la historia, sino también unos grandes partidos increíbles como el partido del siglo, Italia vs. Alemania, como italiano me habló mi papá de este partido porque yo nací en el 70, año del Mundial, el mejor año de la historia, de la humanidad, por el Mundial de México y por Gianni Infantino, es broma".

ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO, UN ESTADIO LLENO DE HISTORIA

Finalmente, Gianni Infantino se dijo feliz de estar en el Estadio Ciudad de México previo a la inauguración de la Copa Mundial 2026, recinto al que llamó está lleno de historia.