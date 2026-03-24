    Mundial 2026

    El gran problema que enfrentan los estadios de la NFL para el Mundial 2026

    La FIFA obliga a todas las sedes de la Copa del Mundo a eliminar cualquier rastro de publicidad, pero hay un caso especial.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Los estadios de Estados Unidos enfrentan un gran problema de cara al Mundial 2026

    Los estadios de la NFL que albergarán partidos del Mundial 2026 han tenido problemas en ocultar las marcas ubicadas en distintos puntos de los recintos, especialmente en la fachada y techo.

    La FIFA exige a todas las sedes de la Copa del Mundo que eliminen cualquier marca preexistente para “proteger sus marcas y los derechos exclusivos de sus patrocinadores”.

    PUBLICIDAD

    Para cumplir con esa regla, las sedes han encontrado un gran reto: cubrir los logotipos ubicados en el techo o parte alta de los estadios y que solo podrían verse desde aviones, helicópteros o ángulos de cámara aéreos.

    En ese sentido, The Athletic reporta que algunos de los 11 estadios que recibirán partidos del Mundial 2026 aún no logran eliminar la publicidad del techo a menos de tres meses de que inicie la Copa del Mundo.

    El estadio con mayor problema es el Mercedes-Benz Stadium, ya que no se encontró una solución para ocultar la enorme estrella de la marca de autos que está integrada en el techo retráctil de ocho piezas sin dañar la infraestructura de este.

    Es por ello que, tras negociaciones con FIFA en los últimos 18 meses, el organismo finalmente cedió y permitirá que el estadio, ubicado en Atlanta, Georgia, esté exento de cumplir la normativa.

    Por la misma regla, los estadios deberán renunciar a sus nombres patrocinados, por ejemplo, el Mercedes-Benz Stadium pasará a llamarse Estadio Atlanta; el Estadio Banorte se llamará Estadio Ciudad de México, y así sucederá con las 16 sedes del Mundial 2026.

    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Estadios Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX