Mundial 2026 El gran problema que enfrentan los estadios de la NFL para el Mundial 2026 La FIFA obliga a todas las sedes de la Copa del Mundo a eliminar cualquier rastro de publicidad, pero hay un caso especial.

Video Los estadios de Estados Unidos enfrentan un gran problema de cara al Mundial 2026

Los estadios de la NFL que albergarán partidos del Mundial 2026 han tenido problemas en ocultar las marcas ubicadas en distintos puntos de los recintos, especialmente en la fachada y techo.

La FIFA exige a todas las sedes de la Copa del Mundo que eliminen cualquier marca preexistente para “proteger sus marcas y los derechos exclusivos de sus patrocinadores”.

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Para cumplir con esa regla, las sedes han encontrado un gran reto: cubrir los logotipos ubicados en el techo o parte alta de los estadios y que solo podrían verse desde aviones, helicópteros o ángulos de cámara aéreos.

En ese sentido, The Athletic reporta que algunos de los 11 estadios que recibirán partidos del Mundial 2026 aún no logran eliminar la publicidad del techo a menos de tres meses de que inicie la Copa del Mundo.

El estadio con mayor problema es el Mercedes-Benz Stadium, ya que no se encontró una solución para ocultar la enorme estrella de la marca de autos que está integrada en el techo retráctil de ocho piezas sin dañar la infraestructura de este.

Es por ello que, tras negociaciones con FIFA en los últimos 18 meses, el organismo finalmente cedió y permitirá que el estadio, ubicado en Atlanta, Georgia, esté exento de cumplir la normativa.