Mundial 2026 El SoFi Stadium de Los Angeles inicia su renovación para el Mundial 2026 El Estadio Los Angeles tendrá algunas modificaciones para cumplir con las reglas de la FIFA.

Video Estos son los cambios que tendrá el SoFi Stadium para el Mundial 2026

El SoFi Stadium de Los Angeles comenzó con sus obras de renovación para albergar ocho partidos del Mundial 2026 que inicia en menos de dos meses.

Pese a ser el estadio más caro del mundo, con un costo de 5.5 mil millones de dólares, el SoFi Stadium necesita ajustarse a los lineamientos de la FIFA.

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El estadio, inaugurado en 2020, fue diseñado para albergar juegos de los Chargers y los Rams de la NFL, por lo que deberá adaptarse para recibir partidos de futbol.

Las obras en el SoFi Stadium consisten en aumentar el tamaño del terreno de juego y reemplazar la cancha artificial por una de pasto natural.

Además, se van a sustituir los asientos premium de las esquinas de la zona baja del estadio por gradas temporales, esto para cumplir con las dimensiones reglamentarias de la cancha y evitar que la capacidad de 70 mil personas sea reducida.

Partidos que albergará el SoFi Stadium en el Mundial 2026

El SoFi Stadium, que para la Copa del Mundo pasará a llamarse Estadio Los Angeles, recibirá ocho partidos del Mundial 2026: cinco de Fase de Grupos, dos de Dieciseisavos de Final y uno de Cuartos de Final.

Estados Unidos jugará en Los Angeles su primer y tercer partido de la Fase de Grupos: contra Paraguay el viernes 12 de junio y frente a Turquía el jueves 25 de junio.