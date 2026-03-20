Mundial 2026 Conoce los avances del Estadio Guadalajara rumbo al Mundial 2026 Olimpia Cabral, manager de la ciudad sede Guadalajara, explica la situación del recinto de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

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La casa de la Copa del Mundo en Guadalajara vivirá sus primeras pruebas a menos de 80 días del arranque del Mundial, la reclasificación entre Nueva Caledonia y Jamaica, que dará pase a la final contra República Democrática del Congo, obligan al estadio a lucir sus mejores galas y acelerar los procesos para llegar en plenitud.

" Estamos muy avanzados, estamos al 85%, vamos muy bien en tiempo y forma con todos los entregables que hemos tenido que mostrarle a FIFA", destacó Olimpia Cabral, manager de la ciudad sede Guadalajara.

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La cancha del Estadio Guadalajara luce impecable, las nuevas bancas ya fueron instaladas en la grada, solo resta poner las butacas en la zona de porra.

El internet de alta velocidad para aficionados está listo, el sonido del estadio se renovó para cumplir con las especificaciones de la FIFA, al igual que las pantallas, aún hay obras en la zona donde quedarán los hospitality, pero todo está listo para que este volcán del Estadio Guadalajara haga erupción.

" El estadio es una joya arquitectónica, un estadio precioso, sin embargo, si bien no han sido muchos los cambios que tuvimos que hacer a nivel de tecnología, de cancha, de hospitalities, es donde se centra mayormente todo lo que hemos estado cambiando, en abril vendrá el último cambio y el ajuste a la cancha, estamos en tiempo", mencionó Olimpia Cabral.

Los detalles son mínimos, el Estadio Guadalajara fue el que menos adecuaciones FIFA requirió, las áreas para las televisoras internacionales y oficinas que se encuentran al lado de la zona de prensa siguen en proceso.

"Estos dos partidos que tenemos en un mes, nos permitirán probar todos los protocolos en cada uno de los puntos del estadio desde que la afición llega, no solamente en el estadio, también en la ciudad. E ntonces estamos listos, hay toda una planeación de la mano de FIFA y de la mano de las autoridades para recibir a la afición y que sea una probadita de lo que serán los partidos en el arranque del Mundial".

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" El período donde entra la exclusividad de FIFA es en mayo, entonces ahí estamos trabajando muy en coordinación con FIFA y con la Liga".