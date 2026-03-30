Mundial 2026 Claudia Sheinbaum avala el operativo de seguridad realizado en el México vs. Portugal La mandataria mexicana ve avances en seguridad, pero admite pendientes rumbo al Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Claudia Sheinbaum destaca operativo de seguridad en el México vs. Portugal

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el operativo de seguridad que se implementó el sábado por la noche, donde la Selección Mexicana empató sin goles ante Portugal.

Más de 10 mil elementos de seguridad fueron asignados para salvaguardar la seguridad de los más de 80 mil aficionados que arribaron al Estadio Banorte.

PUBLICIDAD

¿Qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre el operativo de seguridad?

La mandataria indicó que el protocolo fue aceptable, pero que todavía hay cosas por mejorar para cuando arranque el certamen el próximo 11 de junio con el duelo de México ante Sudáfrica.

“En general, fue un buen ejercicio para la inauguración del Mundial. Está bien preparado todo el protocolo de seguridad para el Mundial. Más bien es que funcione bien todo el operativo de movilidad, que es muy importante, que tuvo un buen inicio con el partido del sábado. Hay cosas siempre que mejorar, evidentemente, y también hay cosas que tienen que mejorar los dueños del estadio”, afirmó.

Sheinbaum Pardo destacó que tendría una reunión con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para analizar lo que ocurrió el sábado y todo lo que se espera de cara al certamen mundialista.