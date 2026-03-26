Mundial 2026 ¡Estadio Banorte no sufrirá por los sismos en la Ciudad de México! El ingenio responsable asegura que uno de los factores en los que se trabajó fue en la cimentación del inmueble.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video El nuevo Estadio Banorte no sufrirá por los sismos de la CDMX

Uno de los factores que se trabajó como prioridad en la renovación del estadio Azteca fue la cimentación del llamado Coloso de Santa Úrsula, q ue no se ve porque quedó inmerso 12 metros de profundidad.

El ingeniero, Juan Carlos Castelán, fue uno de los principales responsables de la renovación del estadio Banorte y en entrevista en el programa Faitelson sin Censura señaló que en donde comienzan los palcos del Azteca se colocaron unas estructuras, pero lo importante fue que no se afectó la cimentación original y se reforzó.

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David Faitelson le cuestionó el hecho de que no existían zonas de vestidores, hospitality, pero con la excavación de 12 metros se logró. “Se hizo una demolición completa de todos los palcos que existían para hacer la renovación, es algo que no se ve, pero fue de lo más difícil de resolver”, agregó el ingeniero.

60 años de historia del Coloso de Santa Úrsula

El estadio Azteca está a punto de cumplir 60 años y con las intervenciones que ha tenido no se presentan problemas. “Ha soportado temblores, el estadio se construyó en cuatro módulos (dos cabeceras y dos laterales). Mecánicamente se mueve y no presenta fracturas. Cuando tiembla tiene esa movilidad, sus juntas constructivas vienen desde el techo hasta la cimentación y se mueven de forma independiente”, destacó Juan Carlos Castelán.