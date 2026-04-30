Mundial 2026 Guadalajara lanza servicio Ride al Estadio para el Mundial 2026 Con este servicio se espera mejorar la movilidad, reducir el tráfico y ofrecer una experiencia más ordenada para los aficionados.









Por: José Moreno Síguenos en Google

Video “Ride al Estadio”, el transporte clave para evitar el caos rumbo a los partidos en Guadalajara

Este sistema comenzará a operar como una de las principales rutas de ingreso al recinto durante el torneo, con la promesa de ofrecer un traslado más directo y eficiente en comparación con taxis o aplicaciones de transporte.

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¿Cómo funciona el servicio “Ride al Estadio”?

A diferencia de otros medios, este servicio permitirá a los aficionados llegar hasta el punto más cercano autorizado por la FIFA. Desde ahí, solo deberán caminar aproximadamente 800 metros para ingresar al estadio, lo que busca reducir tiempos y evitar congestionamientos viales.

El servicio tendrá un costo de 500 pesos por persona en viaje redondo. Los boletos podrán adquirirse a través de la plataforma Boleto Móvil, donde cada usuario podrá registrar hasta cuatro pasajeros y, si se requiere espacio para vehículo, el límite es de dos autos por registro.

¿Dónde estarán los puntos de abordaje?

El sistema operará bajo un modelo multimodal, permitiendo a los usuarios elegir cómo llegar a los puntos de salida de su preferencia. Para quienes opten por el vehículo particular, se han habilitado sedes con estacionamiento gratuito y otras con disponibilidad limitada:

Puntos con estacionamiento gratuito: Auditorio Telmex, Zona Valle Real, Plaza Patria, Plaza Vía Viva, Paseo de Gracia (Zona Universidad), Titanes y Expo GDL.

Puntos con estacionamiento de cobro (sujetos a disponibilidad): Zona Galerías, Zona San Ignacio y Zona Chapultepec.

¿Cuáles serán los horarios de operación?

Los autobuses saldrán cuatro horas antes del inicio de cada partido, con una tolerancia máxima de cinco minutos, por lo que se recomienda llegar con al menos 20 minutos de anticipación.

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Para el regreso, las salidas comenzarán inmediatamente después del silbatazo final, ajustándose automáticamente en caso de retrasos en los encuentros.

Este nuevo modelo busca convertirse en una pieza clave de la logística del Mundial 2026 en Guadalajara, priorizando la movilidad, seguridad y la experiencia de los aficionados.