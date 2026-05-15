FIFA Monterrey revela detalles del FIFA Fan Festival para el Mundial 2026 Entre los nombres anunciados aparecen Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme, J Balvin, Belinda, Danny Ocean y Maná.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Así es el FIFA Fan Festival de Monterrey para el Mundial 2026

Monterrey hizo la presentación oficial del FIFA Fan Festival, con el que promete vivir una auténtica fiesta durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Parque Fundidora será la sede principal del evento, que se realizará a lo largo de los 39 días de competencia y que espera reunir a más de dos millones de aficionados de distintas partes del mundo.

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La FIFA confirmó que el recinto contará con transmisiones de partidos en pantallas gigantes, conciertos, experiencias interactivas y actividades culturales para todos los asistentes.

¿Qué artistas estarán en el FIFA Fan Festival de Monterrey?

Uno de los mayores atractivos será la cartelera musical, la cual incluirá artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres anunciados para las actividades del festival aparecen Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme, J Balvin, Belinda, Danny Ocean y Maná.

Además, las autoridades de Nuevo León adelantaron que el evento buscará incluir agrupaciones de K-pop y shows temáticos relacionados con las selecciones participantes en la ciudad sede, incluyendo un posible “Día Coreano” durante el torneo.

¿Qué actividades habrá en el FIFA Fan Festival?

No solo será un espacio para ver partidos del Mundial 2026, sino también una experiencia cultural donde los aficionados podrán disfrutar de gastronomía local, zonas de entretenimiento, activaciones de patrocinadores y espectáculos musicales.

El Parque Fundidora fue elegido por su capacidad para albergar grandes eventos y por consolidarse como uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad, con vistas icónicas como el Cerro de la Silla y espacios preparados para recibir miles de visitantes internacionales.

Monterrey albergará tres partidos de fase de grupos: el 14 de junio, Suecia vs. Túnez; el 20 de junio, Túnez vs. Japón; y el 24 de junio, Sudáfrica vs. Corea del Sur, además de un partido más de Octavos de Final el 29 de junio.