Mundial 2026 El Estadio Banorte y sus momentos inolvidables El Coloso de Santa Ursula ha sido testigo de grandes eventos deportivos, así como musicales y religiosos.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Estadio Banorte, el escenario de los grandes eventos

El estadio Banorte es mucho más que un recinto deportivo: es uno de los escenarios más emblemáticos en la historia del deporte y la cultura a nivel mundial.

Inaugurado el 29 de mayo de 1966 en la Ciudad de México, desde sus primeros años se convirtió en sede de eventos que marcarían época.

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Uno de los primeros grandes momentos internacionales que tuvo fueron los Juegos Olímpicos de México 1968, cuando albergó partidos del torneo de fútbol.

Sin embargo, su leyenda comenzó a escribirse en la Copa Mundial de 1970. En esa edición y en está mítica cancha se disputó el partido del siglo entre Alemania e Italia, además vio a una de sus máximas figuras del futbol, Pelé, quien se consagró campeón del mundo con Brasil al derrotar a los italianos.

Años más tarde, el estadio volvió a ser protagonista en la Copa Mundo de 1986 donde brilló otra leyenda del futbol, Diego Armando Maradona.

En aquel Mundial el Coloso de Santa Ursula fue testigo de varios partidazos como el Argentina en contra de Inglaterra e n donde se presentaron dos jugadas icónicas en las hisoria de las Copas del Mundo; l a ‘Mano de Dios’ y el ‘gol del siglo’, ambas protagonizadas por Maradona, quien levantaría el título con la Albiceleste al vencer en la final a Alemania.

El Estadio Banorte no solo ha sido casa del fútbol ya que en 1993 albergó una de las peleas más multitudinarias del boxeo, cuando Julio César Chávez enfrentó a Greg Haugen ante más de 130 mil espectadores, una cifra histórica, dónde el mexicano ganó.

En 1999, el inmueble volvió a vibrar con una final inolvidable cuando México conquistó la Copa Confederaciones 1999 tras vencer 4-3 a Brasil.

Además, ha sido sede de partidos de la NFL, incluyendo el American Bowl de 1994 entre Dallas Cowboys y los Houston Oilers, además del primer juego oficial de temporada regular fuera de Estados Unidos en 2005.

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Fuera del ámbito deportivo, el estadio también ha recibido a grandes figuras de la música como Michael Jackson, U2 y Paul McCartney, así como eventos de gran relevancia social y religiosa, incluyendo la visita del Papa Juan Pablo II.

Después de décadas de historia, el Estadio Banorte continúa siendo un símbolo del deporte mundial. En 2026 volverá a hacer historia al convertirse en el primer estadio en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo, reafirmando su lugar como un ícono global.