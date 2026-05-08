Mundial 2026 Miami recibe garantías de que ICE no intervendrá durante los partidos del Mundial 2026 El copresidente del comité organizador de esta ciudad sede habló sobre los acuerdos con autoridades federales sobre la posible intervención del ICE en los juegos.

Video Mundial 2026: Miami recibe garantías de que ICE para los partidos

La posible intervención del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos) durante los partidos del Mundial 2026 se encuentra latente y ello generó que varios aficionados dudaran sobre comprar o no boletos para los juegos del magno evento futbolístico de este verano.

Si bien la Copa Mundial 2026 de la FIFA se realizará no sólo en Estados Unidos, sino también en México y Canadá, la preocupación sobre posibles redadas en los estadios mundialistas permanece como una posibilidad antes las leyes migratorias del presidente Donald Trump.

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Sin embargo, de acuerdo con Rodney Barreto, copresidente del comité organizador de Miami durante el Mundial 2026, se llegó a un acuerdo con ICE para que no acuda al Estadio de Miami durante los encuentros mundialistas, luego de una charla que sostuvo con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

“Mucha gente está hablando (y diciendo): 'Bueno, ICE estará en el estadio'. Hablé con Marco Rubio. ICE no va a estar en el estadio. Esto no se va a convertir en una especie de redada. Ese no es el propósito”, dijo Royney Barreto en entrevista a The Athletic en Estados Unidos.

"La seguridad de los partidos, los atletas, los aficionados y las sedes de la Copa Mundial de la FIFA, así como la seguridad continua de Estados Unidos, son prioridades absolutas para la Administración Trump", añadió el copresidente del comité organizador en Miami.

De acuerdo al reporte de The Athletic, las 11 ciudades sedes del Mundial 2026 recibieron 625 millones de dólares en fondos federales de seguridad por parte de la administración de Donald Trump, quien en recientes semanas también se ha visto involucrado en cuanto a opiniones respecto al torneo mundialista.