Mundial 2026 MetLife Stadium cambia su césped artificial rumbo al Mundial 2026 El MetLife Stadium de New Jersey, ya se prepara para albergar el máximo evento deportivo del mundo.



Por: José Moreno Síguenos en Google

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Los trabajos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzaron en el MetLife Stadium, inmueble que será sede de ocho partidos del torneo, incluida la gran Final del 19 de julio.

La FIFA inició la instalación del nuevo césped natural en la cancha del estadio ubicado en Nueva Jersey, recinto que normalmente utiliza superficie artificial por ser casa de los New York Giants y New York Jets.

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¿Cómo será el nuevo césped del MetLife Stadium?

Para adecuar el inmueble a los estándares mundialistas, fueron colocados alrededor de 600 rollos de césped cultivado en Carolina del Norte, además de varias capas de arena y sistemas de ventilación especiales para garantizar las mejores condiciones del terreno de juego.

La FIFA confirmó que para el Mundial se utilizarán dos tipos distintos de superficie, dependiendo de las condiciones climáticas de cada sede. En el caso del MetLife Stadium, se empleará césped Bermuda, mismo que también estará presente en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Miami.

Lincoln Financial Field también sufrió cambio de pasto

Otro de los estadios que ya presentó modificaciones en su terreno de juego fue el Lincoln Financial Field, sede mundialista donde también se realizaron ajustes para cumplir con las exigencias de la FIFA.

En Philadelphia, al igual que en otras sedes de clima frío o estadios techados, se utilizará una mezcla de raigrás perenne con pasto azul de Kentucky, superficie que también estará presente en ciudades como Seattle, Toronto y Ciudad de México.