Mundial 2026 El Estadio Banorte vuelve a cambiar de nombre para el Mundial 2026 Una vez en las manos de la FIFA, el Coloso de Santa Úrsula mantendrá ese nombre hasta que sea devuelto después de la justa mundialista.

Video El Estadio Banorte adquiere nuevo nombre para el Mundial 2026

Con miras al inicio de la Copa Mundial 2026 el Estadio Banorte fue entregado a poder de la FIFA, como se había acordado desde que se nombró como una de las sedes para dicho evento, por lo que en automático dejó de tener un nombre comercial.

Ya en manos de máximo rector del futbol internacional, el inmueble, donde se albergará la inauguración de la Copa del Mundo por tercera ocasión, cambiará a Estadio Ciudad de México, esto debido a que no se permiten nombres comerciales y para una más fácil identificación de los visitantes.

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Ante esto, desde muy temprano se vio gente trabajando en en estadio, a fin de quitar el nombre de Banorte y colocar las letras que lo identificarán con su nuevo nombre, mismo que portará durante lo que dure el Mundial 2026.

El cambio de letras, mismo que ya estaba planeado desde la remodelación del entonces Estadio Azteca, se llevó a cabo de manera rápida y pronto ya lucía con sus nuevos identificadores y listo para albergar a la Selección Mexicana durante su debut en el torneo y los cinco partidos que se llevarán a cabo en dicho recinto.