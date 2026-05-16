    Mundial 2026

    Nuevo León se prepara para vivir la fiesta futbolera más grande del verano

    Entre los artistas confirmados para está gran fiesta futbolera destacan Imagine Dragons, Chayanne, Grupo Firme y Enrique Iglesias

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google

    La cuenta regresiva ya comenzó y Nuevo León tiene todo listo para convertirse en el epicentro de la celebración. El Parque Fundidora será el punto de encuentro para miles de aficionados que buscan vivir el ambiente del fútbol sin perder ni un segundo de la acción.

    PUBLICIDAD

    El gobernador Samuel García presentó junto a Mariana Rodríguez Cantú la agenda oficial de conciertos y actividades que acompañarán los partidos del verano en la ciudad. El anuncio dejó claro que Nuevo León viene con todo.

    Más sobre Mundial 2026

    El Estadio Banorte vuelve a cambiar de nombre para el Mundial 2026
    1 mins

    El Estadio Banorte vuelve a cambiar de nombre para el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Monterrey revela detalles del FIFA Fan Festival para el Mundial 2026
    2 mins

    Monterrey revela detalles del FIFA Fan Festival para el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    MetLife Stadium cambia su césped artificial rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    MetLife Stadium cambia su césped artificial rumbo al Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Miami recibe garantías de que ICE no intervendrá durante los partidos del Mundial 2026
    2 mins

    Miami recibe garantías de que ICE no intervendrá durante los partidos del Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Guadalajara lanza servicio Ride al Estadio para el Mundial 2026
    2 mins

    Guadalajara lanza servicio Ride al Estadio para el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Tapan logos en el Mercedes-Benz Stadium para el Mundial 2026
    2 mins

    Tapan logos en el Mercedes-Benz Stadium para el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    El SoFi Stadium de Los Angeles inicia su renovación para el Mundial 2026
    2 mins

    El SoFi Stadium de Los Angeles inicia su renovación para el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Javier Hernández muestra Guadalajara de cara al Mundial 2026
    2 mins

    Javier Hernández muestra Guadalajara de cara al Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Gianni Infantino elogia al Estadio Azteca rumbo a la inauguración del Mundial 2026
    1 mins

    Gianni Infantino elogia al Estadio Azteca rumbo a la inauguración del Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Claudia Sheinbaum avala el operativo de seguridad realizado en el México vs. Portugal
    1 mins

    Claudia Sheinbaum avala el operativo de seguridad realizado en el México vs. Portugal

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo

    Parque fundidora se transformará en un enorme espacio de celebración con pantallas gigantes para seguir los partidos en vivo, zonas interactivas y una programación musical que no tiene nada que envidiarle a ningún festival del año.

    Entre los artistas confirmados destacan Imagine Dragons, Chayanne, Grupo Firme y Enrique Iglesias, quienes encabezarán algunos de los conciertos más esperados del verano — una mezcla de géneros y generaciones que promete tener algo para todos.


    La agenda arranca el 11 de junio con La Leyenda. El 12 continúa el ambiente con ¡De Parranda! El 13 es el turno de Chayanne, y el 14 llega Caballo Dorado para poner a bailar a todos.

    Los días siguientes traen noches con Genitallica, La Costumbre y El Gran Silencio. El 21 de junio es el turno de Imagine Dragons y el 24 llega Grupo Firme para una noche que promete ser inolvidable.

    La recta final incluye conciertos de Enrique Iglesias, Jumbo, 3BallMTY, El Malilla y La Sonora Dinamita, además de un artista sorpresa que se revelará próximamente en los canales oficiales del gobierno estatal.

    Fútbol, conciertos y experiencias para toda la familia.

    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Socias por accidente
    Mamá reinventada
    El Dentista
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX