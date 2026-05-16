Mundial 2026 Nuevo León se prepara para vivir la fiesta futbolera más grande del verano Entre los artistas confirmados para está gran fiesta futbolera destacan Imagine Dragons, Chayanne, Grupo Firme y Enrique Iglesias

La cuenta regresiva ya comenzó y Nuevo León tiene todo listo para convertirse en el epicentro de la celebración. El Parque Fundidora será el punto de encuentro para miles de aficionados que buscan vivir el ambiente del fútbol sin perder ni un segundo de la acción.

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El gobernador Samuel García presentó junto a Mariana Rodríguez Cantú la agenda oficial de conciertos y actividades que acompañarán los partidos del verano en la ciudad. El anuncio dejó claro que Nuevo León viene con todo.

Parque fundidora se transformará en un enorme espacio de celebración con pantallas gigantes para seguir los partidos en vivo, zonas interactivas y una programación musical que no tiene nada que envidiarle a ningún festival del año.

Entre los artistas confirmados destacan Imagine Dragons, Chayanne, Grupo Firme y Enrique Iglesias, quienes encabezarán algunos de los conciertos más esperados del verano — una mezcla de géneros y generaciones que promete tener algo para todos.



La agenda arranca el 11 de junio con La Leyenda. El 12 continúa el ambiente con ¡De Parranda! El 13 es el turno de Chayanne, y el 14 llega Caballo Dorado para poner a bailar a todos.

Los días siguientes traen noches con Genitallica, La Costumbre y El Gran Silencio. El 21 de junio es el turno de Imagine Dragons y el 24 llega Grupo Firme para una noche que promete ser inolvidable.

La recta final incluye conciertos de Enrique Iglesias, Jumbo, 3BallMTY, El Malilla y La Sonora Dinamita, además de un artista sorpresa que se revelará próximamente en los canales oficiales del gobierno estatal.