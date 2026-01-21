Mundial 2026 Estadio Ciudad de México: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió El histórico recinto del futbol mexicano será una vez más sede en una Copa del Mundo.

Video ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de México en la Copa del Mundo de 2026

El Estadio Azteca forma parte de las 16 sedes del Mundial 2026 y es el recinto más histórico para la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

El Coloso de Santa Úrsula, como también se le conoce al Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial 2026, es uno de los recintos más icónicos de México y del mundo.

¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO?



El Estadio Banorte, como es su nombre oficial en la actualidad, se ubica en la capital de México y se identificará para el Mundial como Estadio Ciudad de México o de forma reglamentaria, Estadio Azteca Ciudad de México.

La razón del cambio de nombre para la Copa Mundial 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

El Estadio Azteca será la sede de la inauguración, que también lo pone en la historia con letras de oro, al ser el primer estadio en tener el primer juego de un Mundial como pasará el 11 de junio de 2026.

"Para el Mundial 2026, todos los estadios en las 16 ciudades sedes serán identificados por el nombre de éstas. El Estadio Banorte aparecerá en la información y boletaje de FIFA como 'Estadio Ciudad de México'", informó el recinto mediante redes sociales.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO BANORTE



El Estadio Azteca de la Ciudad de México albergará partidos hasta los Octavos de Final del Mundial 2026, con un total de cinco encuentros.