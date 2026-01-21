Estadio Ciudad de México: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
El histórico recinto del futbol mexicano será una vez más sede en una Copa del Mundo.
El Estadio Azteca forma parte de las 16 sedes del Mundial 2026 y es el recinto más histórico para la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.
El Coloso de Santa Úrsula, como también se le conoce al Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial 2026, es uno de los recintos más icónicos de México y del mundo.
¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO?
El Estadio Banorte, como es su nombre oficial en la actualidad, se ubica en la capital de México y se identificará para el Mundial como Estadio Ciudad de México o de forma reglamentaria, Estadio Azteca Ciudad de México.
La razón del cambio de nombre para la Copa Mundial 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.
El Estadio Azteca será la sede de la inauguración, que también lo pone en la historia con letras de oro, al ser el primer estadio en tener el primer juego de un Mundial como pasará el 11 de junio de 2026.
"Para el Mundial 2026, todos los estadios en las 16 ciudades sedes serán identificados por el nombre de éstas. El Estadio Banorte aparecerá en la información y boletaje de FIFA como 'Estadio Ciudad de México'", informó el recinto mediante redes sociales.
PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO BANORTE
El Estadio Azteca de la Ciudad de México albergará partidos hasta los Octavos de Final del Mundial 2026, con un total de cinco encuentros.
- Grupo A - México vs. Sudáfrica - Estadio Ciudad de México - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, jueves 11 de junio, inauguración Mundial
- Grupo K - Uzbekistán vs. Colombia - Estadio Ciudad de México - 10 pm ET | 8 pm Centro de México, miércoles 17 de junio
- Grupo A - Repechaje UEFA D vs. México - Estadio Ciudad de México - 9 pm ET | 7 pm Centro de México, miércoles 24 de junio
- Dieciseisavos de Final - 1A vs. 3CEGHI - Estadio Ciudad de México - 9 pm ET | 7 pm Centro de México, martes 30 de junio
- Octavos de Final - G79 vs. G80 - Estadio Ciudad de México - 8 pm ET | 6 pm Centro de México, domingo 5 de julio.