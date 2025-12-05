¿Dónde se pueden comprar boletos para el Mundial 2026?

Video Boletos para ver a México en el Mundial 2026: precios por partido, fase de grupos y final

La venta de boletos para los partidos del Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá entre los 16 estadios sedes del magno evento futbolístico comenzó; la primera fase se abrió del 10 al 19 de septiembre pasado como parte de la preventa y previo registro.

Los boletos para los partidos de la Fase de Grupos tuvieron un costo inicial de 60 dólares, casi mil 100 pesos mexicanos. Las fases adicionales para la venta de boletos previo registro comenzaron en octubre y seguirá durante el torneo mundialista.

Sin embargo, la FIFA anunció dos fases más para la compra de boletos de los partidos del Mundial 2026 distribuidos de la siguiente manera:

Segunda fase: sorteo anticipado de boletos previsto del 27 al 31 de octubre. De forma similar a la primera fase incluirá un periodo de registro y luego un proceso de selección aleatoria. Los ganadores recibirán horarios específicos para comprar boletos (sujetos a disponibilidad) entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

Tercera fase: sorteo por selección aleatoria que iniciará poco después del sorteo final del Mundial 2026. En esta fase, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos una vez que se conozcan la mayoría de los enfrentamientos de la fase de grupos.

En la etapa más cercana al torneo se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada.

¿HABRÁ REVENTA DE BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026?

La respuesta a esa pregunta es “sí”. Sin embargo, se trata de una reventa oficial a través de la FIFA para que sea una opción segura y confiable; no obstante, en México sólo se podrá realizar un intercambio de boletos a través de una plataforma oficial de la FIFA.

Para comprar boletos para el Mundial 2026 se puede realizar a través de la página oficial de la FIFA o en ESTE LINK.

Ahí, además de comprar los boletos, también puedes adquirir entradas para el Hospitality.

¿QUÉ ES UN HOSPITALITY PARA EL MUNDIAL 2026?

Son entradas para los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá con paquetes completos como entradas premium, bebidas, comidas para disfrutar los juegos de una manera más cómoda y agradable.

Los precios de las entradas Hospitality varían y pueden ir desde los 32 mil 980 pesos por persona hasta los 130 mil 950 pesos por persona de acuerdo a la características solicitadas. En Estados Unidos y Canadá pueden ir desde los mil 400 dólares hasta los 6 mil 750 dólares.