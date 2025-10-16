Video FIFA responde a intención de Trump de mover sede del Mundial 2026

Luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amagara con quitar como una de las sedes del Mundial 2026 a Boston por supuestos temas de seguridad, la FIFA emitió un comunicado en el que resaltó que la seguridad es una de las prioridades para la edición del próximo año.

“Si percibo condiciones inseguras, llamo a Gianni (Infantino) que es fenomenal y le digo: ‘Movámoslo a otra sede’, y él lo hace… No le gustaría hacerlo, pero lo haría con mucha facilidad”, dijo en días reciente el mandatario estadounidense.

Incluso hubo eco a esas declaraciones por parte de la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, quien señaló: “Gran parte de esto está bloqueado por contrato, de modo que ninguna persona, ni siquiera viviendo en la Casa Blanca, puede deshacerlo.

“Vivimos en un mundo donde, por dramatismo, por control, por forzar los límites... se lanzan amenazas constantes a individuos y comunidades que se niegan a ceder y a obedecer una agenda de odio”, indicó Michelle Wu.

¿QUÉ DICE EL COMUNICADO DE LA FIFA RESPECTO A LA SEGURIDAD PARA EL MUNDIAL 2026?

La misiva por parte del máximo rector del futbol mundial se pronunció respecto a la seguridad en las ciudades y estadios sede para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que dejó entrever la disposición de tomar decisiones drásticas en caso de ser necesario.

“La seguridad es la máxima prioridad en todos los eventos de la FIFA a nivel mundial. Obviamente, la seguridad es responsabilidad de los gobiernos, quienes deciden qué es lo mejor para la seguridad pública.