Video ¿Soccer o futbol? Infantino aclara la duda de Donald Trump

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, lanzó una amenaza a una ciudad sede del Mundial 2026 a unos meses de que se dispute el torneo veraniego.

Tras los disturbios que se suscitaron hace unos días en la ciudad de Boston por una manifestación pro-palestina, el mandatario norteamericano señaló que podría trasladar los juegos de esa ciudad, que consideró insegura, para trasladarlos a otra ciudad.

“ Si percibo condiciones inseguras, llamo a Gianni (Infantino) que es fenomenal y le digo: ‘Movámoslo a otra sede’, y él lo hace… No le gustaría hacerlo, pero lo haría con mucha facilidad”

“Amo a la gente de Boston y sé que los partidos están agotados. Pero su alcaldesa ( Michelle Wu) no es buena”, declaró Donald Trump.

Boston albergará siete partidos de la Copa del Mundo, cinco de la fase de grupos, uno de Octavos de Final y otro de Cuartos de Final.

Es la segunda ocasión que Donald Trump sugiere mover partidos de sedes al considerarlas inseguras, sin embargo, el presidente de Estados Unidos no tendría autoridad para mover juegos.