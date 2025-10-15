    Estados Unidos

    Donald Trump lanza amenaza a meses del inicio del Mundial 2026

    El presidente de Estados Unidos quiere castigar a una sede mundialista.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¿Soccer o futbol? Infantino aclara la duda de Donald Trump

    Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, lanzó una amenaza a una ciudad sede del Mundial 2026 a unos meses de que se dispute el torneo veraniego.

    Tras los disturbios que se suscitaron hace unos días en la ciudad de Boston por una manifestación pro-palestina, el mandatario norteamericano señaló que podría trasladar los juegos de esa ciudad, que consideró insegura, para trasladarlos a otra ciudad.

    PUBLICIDAD

    Si percibo condiciones inseguras, llamo a Gianni (Infantino) que es fenomenal y le digo: ‘Movámoslo a otra sede’, y él lo hace… No le gustaría hacerlo, pero lo haría con mucha facilidad”

    “Amo a la gente de Boston y sé que los partidos están agotados. Pero su alcaldesa ( Michelle Wu) no es buena”, declaró Donald Trump.

    Boston albergará siete partidos de la Copa del Mundo, cinco de la fase de grupos, uno de Octavos de Final y otro de Cuartos de Final.

    Es la segunda ocasión que Donald Trump sugiere mover partidos de sedes al considerarlas inseguras, sin embargo, el presidente de Estados Unidos no tendría autoridad para mover juegos.

    Video La FIFA le respondió duro a Donald Trump tras sus tuits sobre el Mundial 2026

    Más sobre Estados Unidos

    1 min
    Estados Unidos vs. Australia: Haji Wright rescata el triunfo ante los Socceroos

    Estados Unidos vs. Australia: Haji Wright rescata el triunfo ante los Socceroos

    Los partidos que ha jugado México en Guadalajara
    Los partidos que ha jugado México en Guadalajara
    Los partidos que ha jugado México en Guadalajara

    Los partidos que ha jugado México en Guadalajara

    Copa Mundial de Futbol 2026.
    12 fotos
    1 min
    FBI no quiere sorpresas con amaño de partidos en el Mundial

    FBI no quiere sorpresas con amaño de partidos en el Mundial

    2 min
    Mauricio Pochettino habla del gran momento de Alejandro Zendejas con América

    Mauricio Pochettino habla del gran momento de Alejandro Zendejas con América

    1 min
    Se reciben más de un millón de solicitudes para comprar boletos del Mundial 2026

    Se reciben más de un millón de solicitudes para comprar boletos del Mundial 2026

    Relacionados:
    Estados UnidosMundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD