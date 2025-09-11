Video Este es el estadio de la LIGA MX que se podría colar al Mundial 2026

La Selección Mexicana no juega eliminatorias de la Concacaf debido a que es una de las tres sedes del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá por lo que tiene sellado su boleto a la justa, al igual que la Selección de Uruguay, pero ésta por clasificatorias de la Conmebol.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, estuvo acompañado de Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales; así como del presidente de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri Kalb; y el Gobernador del Estado de Coahuila, Manuel Jiménez.

Fue Ivar Sisniega quien confirmó que el TSM, casa de Santos Laguna, es un estadio con instalaciones de primer nivel y que por ello busca demostrar, con el partido entre México y Uruguay, que se encuentra a la altura para formar parte de una Copa del Mundo de la FIFA.

“Estoy increíblemente impresionado por las instalaciones, la calidad del entorno, como centro de entrenamiento y como estadio. Hubo muchos factores, la seguridad que existe, las condiciones y facilidades para hacerlo. Torreón fue la mejor opción para el partido, es importante que la selección esté en todas partes de México.

“Me parece que ofrece todo lo que necesita una selección para estar entrenando, tiene instalaciones magníficas, los hoteles con las condiciones para estar protegidos de la afición, del ruido alrededor de una Copa del Mundo, condiciones inmejorables.

“ Habrá que superar al sorteo y la decisión la toman las federaciones que van a participar, pero tiene todo para aspirar a ser una de las sedes”, indicó Ivar Sisniega en conferencia de prensa en la presentación el partido México vs. Uruguay y cuyos boletos saldrán a la venta a partir de octubre.

Cabe recordar que en junio de 2024, la FIFA dio a conocer los campamentos oficiales para el Mundial 2026; en México hay tres, dos en la CDMX (aunque en realidad es uno, pues el otro es en Toluca), además de una sede en Monterrey.