Video ¡México tiene rival para la Fecha FIFA de noviembre!

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá y lo hará esta vez en territorio mexicano, luego de que se confirmara su rival para la Fecha FIFA de noviembre.

El Tricolor tiene confirmados los partidos amistosos de septiembre en contra de Japón y Corea del Sur, mientras que en octubre se medirá a Colombia y Ecuador. Aún faltaban los rivales para la Fecha FIFA de noviembre de este año.

Cabe recordar que la Selección Mexicana no juega partidos de eliminatoria dentro de la zona de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 debido a que se encuentra clasificada como uno de los tres países sede para el magno evento futbolístico

MÉXICO JUGARÁ EN TERRITORIO MEXICANO EN NOVIEMBRE

El conjunto que dirige Javier Aguirre se medirá al de Marcelo Bielsa; es decir, ante la Selección de Uruguay en el primero de dos partidos de preparación para la Fecha FIFA de noviembre, así lo confirmó Gibrán Araige para TUDN.

El juego será el 15 de noviembre de este año en el TSM, casa de Santos Laguna de la Liga MX, frente a la Selección de Uruguay, número 16 del último ranking de la FIFA y que está muy cerca de conseguir su boleto para el Mundial.