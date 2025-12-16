Sudáfrica se acerca a su mejor versión rumbo a partido inaugural ante México
Los 'Bafana Bafana' se enrachan con partidos sin perder mientras el Tri vigila de cerca rumbo al magno partido en la CDMX.
La Selección de Sudáfrica que inaugurará el Mundial 2026 en casa de la Selección Mexicana, poco a poco alcanza su mejor momento de cara al magno partido que abrirá el certamen.
El conjunto de los 'Bafana Bafana' venció por 1-0 a Ghana (más bien, a un cuadro 'B' de Ghana), esto en un partido amistoso celebrado en el Estadio Dobsonville de Soweto, Sudáfrica.
Sipho Mbule, en el segundo tiempo, fue el encargado de poner el único tanto del partido con un gran remate desde fuera del área por parte del mediocampista.
Con esto, la Selección de Sudáfrica llega a 13 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones, incluyendo desde luego la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026.
El partido entre México y Sudáfrica de la inauguración del Mundial 2026 será el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.