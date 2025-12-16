Mundial 2026 Sudáfrica se acerca a su mejor versión rumbo a partido inaugural ante México Los 'Bafana Bafana' se enrachan con partidos sin perder mientras el Tri vigila de cerca rumbo al magno partido en la CDMX.

Video ¿Se preocupa el Tri? Sudáfrica 'amenaza' rumbo a la inauguración del Mundial

La Selección de Sudáfrica que inaugurará el Mundial 2026 en casa de la Selección Mexicana, poco a poco alcanza su mejor momento de cara al magno partido que abrirá el certamen.

El conjunto de los 'Bafana Bafana' venció por 1-0 a Ghana (más bien, a un cuadro 'B' de Ghana), esto en un partido amistoso celebrado en el Estadio Dobsonville de Soweto, Sudáfrica.

Sipho Mbule, en el segundo tiempo, fue el encargado de poner el único tanto del partido con un gran remate desde fuera del área por parte del mediocampista.

Con esto, la Selección de Sudáfrica llega a 13 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones, incluyendo desde luego la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026.