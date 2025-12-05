    Mundial 2026

    Destapan al rival que Argentina le teme en el sorteo del Mundial 2026

    Javier Zanetti cree que esta selección le puede hacer mucho daño a la Albiceleste en la Fase de Grupos.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¿Miedo? El rival que Argentina quiere evitar en el sorteo del Mundial 2026

    Argentina buscará un histórico bicampeonato en el Mundial 2026 y este viernes 5 de diciembre conocerá a sus rivales cuando se celebre el sorteo desde Washington, D.C.

    No te pierdas el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO en ViX. Solo disponible en México.

    Javier Zanetti, histórico futbolista de la Albiceleste, acudió al sorteo y destapó el nombre de la selección que cree que le haría daño al equipo de Lionel Scaloni en la Fase de Grupos.

    “A mí no me gustaría que nos toque Noruega porque la vengo siguiendo en la clasificación de Europa, jugó con Italia, tienen a Haaland que está intratable, así es que esperemos evitarla”, declaró en exclusiva para TUDN en la alfombra roja del sorteo.

    Zanetti aseguró que en Argentina hay mucha ilusión de que poderse volver a coronar en el Mundial 2026 en la última Copa del Mundo que jugará Lionel Messi.

    “Hay mucho entusiasmo, como argentino después de lo que pasó en Catar es verdad que ilusionado, ojalá que sea un gran sorteo y un gran Mundial”, añadió.

    Argentina se encuentra en el Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026 junto a los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, además de España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

    Video ¿Bicampeonato de Argentina? Ojito a la palabras de Mario Kempes

