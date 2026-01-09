Mundial 2026 Senegal golpea en el momento justo y se mete a Semifinales de la Copa Africana Con un gol de Ndiaye y el sostén de Mendy, los ‘Leones de Teranga’ superaron a Malí en un duelo tenso y físico.

Video Cinco selecciones mundialista sen Cuartos de Final de la Copa Africana

Senegal selló su pase a las Semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025 tras imponerse por 0-1 a Malí en un cruce de Cuartos de Final marcado por la fricción, la tensión y un desarrollo físico al límite.

El conjunto dirigido por Pape Thiaw resolvió un partido complejo con un gol de Iliman Ndiaye y volvió a mostrar su capacidad para competir desde la solidez y el control emocional.

El encuentro se planteó con intensidad desde el inicio. Malí reclamó un penalti en los primeros minutos, pero el VAR ratificó la decisión arbitral y el juego continuó sin sanción.

Senegal asumió progresivamente la iniciativa, cargó por los costados y encontró espacios a partir del desequilibrio de Sadio Mané y los remates de media distancia de Pape Gueye.

La diferencia llegó al 28’, cuando Ndiaye capitalizó un error del portero Diarra tras un centro de Ismaila Sarr y firmó el único gol del partido. El tanto desarmó el plan defensivo de Malí, que además quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Bissouma antes del descanso.