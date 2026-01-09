    Mundial 2026

    Senegal golpea en el momento justo y se mete a Semifinales de la Copa Africana

    Con un gol de Ndiaye y el sostén de Mendy, los ‘Leones de Teranga’ superaron a Malí en un duelo tenso y físico.

    Por:Jaime Bernal
    Senegal selló su pase a las Semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025 tras imponerse por 0-1 a Malí en un cruce de Cuartos de Final marcado por la fricción, la tensión y un desarrollo físico al límite.

    El conjunto dirigido por Pape Thiaw resolvió un partido complejo con un gol de Iliman Ndiaye y volvió a mostrar su capacidad para competir desde la solidez y el control emocional.

    El encuentro se planteó con intensidad desde el inicio. Malí reclamó un penalti en los primeros minutos, pero el VAR ratificó la decisión arbitral y el juego continuó sin sanción.

    Senegal asumió progresivamente la iniciativa, cargó por los costados y encontró espacios a partir del desequilibrio de Sadio Mané y los remates de media distancia de Pape Gueye.

    La diferencia llegó al 28’, cuando Ndiaye capitalizó un error del portero Diarra tras un centro de Ismaila Sarr y firmó el único gol del partido. El tanto desarmó el plan defensivo de Malí, que además quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Bissouma antes del descanso.

    En la segunda parte, Senegal gestionó la ventaja con oficio. Malí buscó el empate con balón parado, pero se topó con un Edouard Mendy decisivo. El tramo final confirmó la madurez competitiva de los ‘Leones de Teranga’, que avanzan a semifinales y esperan rival entre Egipto y Costa de Marfil.

