    Mundial 2026

    Sudáfrica viaja a México para la inauguración del Mundial 2026

    También, Chequia, otro rival de la Selección Mexicana, emprendió el viaje para la competencia de la FIFA.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Sudáfrica no encuentra los goles en preparación para enfrentar a México en el Mundial 2026

    Sudáfrica, luego de retrasar su vuelo por una serie de problemas con el visado de algunos de sus jugadores, ya viaja rumbo a México donde sostendrá con el representativo local el partido inagural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.

    Así lo anunciaron los Bafana Bafana en sus redes sociales y en un video mostraron al equipo en el embarque desde el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo.

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    "Bafana Bafana finalmente se dirigen a México ¡Lo mejor, muchachos! ¡Hagan que nos sintamos orgullosos y eleven bien alto la bandera!", se lee en el mensaje que acompaña a las imágenes.

    El viaje estaba programado originalmente para realizarse el domingo, pero al menos 20 miembros de la delegación (entre jugadores, cuerpo técnico y staff) aún tenían en trámite la visa ante la Embajada de los Estados Unidos, pero el domingo por la noche todos los jugadores tenían ya listo el trámite, y se anunció el viaje para el lunes.

    Sudáfrica escogió la ciudad de Pachuca, a unos 90 kilómetros de la Ciudad de México como cuartel general para el Mundial 2026 y es parte del Grupo A de la competencia junto a México, República Checa y Corea del Sur.

    Chequia ya está en Nueva York

    Por su parte, luego de derrotar 2-1 a Kosovo en juego de preparación y de que el técnico diera la lista final de los 26 jugadores del equipo para la competencia, República Checa, otro de los rivales de la Selección Mexicana en la copetencia de la FIFA, viajó y arribó a Nueva York.

    Las cuentas oficiales de aquella selección así lo dieron a conocer con u na serie de imágenes en la que solo se lee: "Aterrizando".

    Chequia tendrá su campamento base en el Mansfield Multipurpose Stadium en Texas.

    Video Mundial 2026: Convocatoria de Chequia con lista de 26 jugadores elegidos
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