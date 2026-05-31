Chequia 2026 Selección de Chequia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Miroslav Koubek definió a los 26 futbolistas de la convocatoria tras hacer el recorte de tres elementos.

Video Mundial 2026: Convocatoria de Chequia con lista de 26 jugadores elegidos

La selección de Chequia, rival de la Seleción Mexicana en la Copa del Mundo, anunció este domingo 31 de mayo su lista de 26 jugadores que serán parte de la delegación que disputará el Mundial 2026.

Tras dar a conocer en días pasados una prelista de 29 jugadores por la República Checa, este domingo se recortó a solo 26 futbolistas que buscarán estar entre los 26 elegidos en la convocatoria final.

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Cabe recordar que el cuadro europeo es parte del Grupo A donde enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, a Sudáfrica en Atlanta y a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México.

La lista de Chequia de 26 jugadores previo al Mundial



El director técnico Miroslav Koubek decidió cortar a Pavel Bucha, Tomas Ladra, quien metió gol en el triunfo de hoy ant Kosovo, y Christophe Kabongo, por lo que la convocatoria de Chequia queda de la siguiente manera.

Nueve jugadores militan fuera de Chequia, la mayoría en Alemania; 10 futbolistas son del Slavia Praga, tres del Sparta Praga, tres del Viktoria Plzen y uno del Hradec Králové.

Entre los elementos que militan fuera del país, hay de Portugal, Países Bajos, Francia, Inglaterra y Alemania.

Porteros : Lukas Hornicek (Braga/POR), Matej Kovar (PSV/NED), Jindrich Stanek (Slavia Praga)

: Lukas Hornicek (Braga/POR), Matej Kovar (PSV/NED), Jindrich Stanek (Slavia Praga) Defensas : Vladimir Coufal (Hoffenheim/ALE), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim/ALE), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurásek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton/ING), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga).

: Vladimir Coufal (Hoffenheim/ALE), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim/ALE), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurásek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton/ING), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga). Medios : Lukas Cerv (Viktora Plzen), Vladimir Darida (Hradec Králové), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktora Plzen), Tomas Soucek (West Ham United/ING), Pavel Sulc /Lyon/FRA), Denis Visinsky (Viktora Plzen).

: Lukas Cerv (Viktora Plzen), Vladimir Darida (Hradec Králové), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktora Plzen), Tomas Soucek (West Ham United/ING), Pavel Sulc /Lyon/FRA), Denis Visinsky (Viktora Plzen). Delanteros: Adam Hlozek (Hoffenheim/ALE), Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen/ALE).

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Chequia jugará un último en contra de Guatemala el 4 de junio en New Jersey, previo a su debut ante Corea del Sur el 11 de junio en el Estadio Guadalajara en México.