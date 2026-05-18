Sudáfrica 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Sudáfrica en la historia? La selección de Los Bafana Bafana se presentarán en el Mundial 2026 sin un goleador nato.

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La Selección de Sudáfrica vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia con Benni McCarthy como su máximo goleador de la historia.

Si bien, McCarthy ya está retirado desde hace más de 10 años, en el cuadro de Los Bafana Bafana no ha surgido algún jugador que pueda superar su marca.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE SUDÁFRICA



Benni McCarthy dejó la marca de 31 goles en la selección de Sudáfrica por encima de los 29 que logró en su momento Shaun Bartlett en septiembre de 2005.

McCarthy se convirtió en el máximo anotador el 8 de septiembre de 2007 en juego ante Zambia, correspondiente a la Eliminatoria de la Copa Africana de Naciones.

Benni McCarthy : 32 goles (en activo)

: 32 goles (en activo) Shaun Bartlett : 28 goles

: 28 goles Katlego Mphela : 23 goles

: 23 goles Bernard Parker : 23 goles (en activo)

: 23 goles (en activo) Phil Masinga: 18 goles.

El cuadro de Sudáfrica, de cara al Mundial 2026 tiene a dos jugadores en activo dentro del Top 10 que buscan acercarse al máximo goleador de su país con Percy Tau y Themba Zwane.



GOLEADORES DE SUDÁFRICA EN MUNDIALES



La selección de Sudáfrica jugará el Mundial 2026 contra México y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.