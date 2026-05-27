Sudáfrica 2026 Selección de Sudáfrica: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Hugo Broos reveló a los 26 jugadores elegidos con Lyle Foster a la cabeza de Los Bafana Bafana.

Video Mundial 2026: Sudáfrica da su lista de 26 jugadores convocados a la Copa del Mundo

La selección de Sudáfrica que enfrentará a México en la inauguración del Mundial 2026, presentó este miércoles 27 de mayo su convocatoria con 26 jugadores en lista para la Copa del Mundo.

La principal figura de Los Bafana Bafana es Lyle Foster, delantero del Burnley de la Premier League, de cara al campeonato mundial que comenzará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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Los sudafricanos sostendrán un partido amistoso ante Nicaragua este viernes 29 de mayo, donde se espera que la mayoría de los convocados puedan tener acción.

La lista de Sudáfrica para el Mundial 2026



El técnico Hugo Broos definió su lista de 26 jugadores que integran, en su mayoría, elementos que juegan en la liga local sudafricana y pocos en el exterior.

Entre los futbolistas convocados hay un compañero de Guillermo Ochoa del AEL Limassol de Chipre, con él, son cinco jugadoes de Europa: Lyle Foster, Sphephelo Sithole, Ime Okon, Thapelo Maseko y Samukele Kabini.

PORTEROS : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Gross (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Gross (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates). DEFENSAS : Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union/EUA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi (Orlanda Pirates), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Ime Okon (Hannover 96/ALE), Samukele Kabini (Molde/NOR), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates) y Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/EUA).

: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union/EUA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi (Orlanda Pirates), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Ime Okon (Hannover 96/ALE), Samukele Kabini (Molde/NOR), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates) y Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/EUA). MEDIOS : Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates) y Sphephelo Sithole (CD Tondela/POR).

: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates) y Sphephelo Sithole (CD Tondela/POR). DELANTEROS: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley/ING), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns) y Thapelo Maseko (AEL Limassol/CHI).

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