Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Sudáfrica Los Bafana Bafana cuenta con varios títulos a nivel continental en África y quieren aumentarlo.

Video En Sudáfrica recuerdan gol vs. México en inauguración del Mundial 2010

La selección de Sudáfrica estará en su cuarta Copa del Mundo al clasificar al Mundial 2026 después de 16 años de ausencia.

Los Bafana Bafana se han consolidado en un torneo regional de selecciones del sur de África donde ha ganado varios campeonatos, aunque no es la máxima ganadora.

PUBLICIDAD

En la Copa Africana han quedado a deber ante la demasiada competencia que existe en el torneo máximo de selecciones de África.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE SUDÁFRICA



La selección de Sudáfrica tuvo sus mejores participaciones en la Copa Africana de Naciones después de que se le levantara la suspensión por el apartheid.

Su primer y único título de la CAN lo logró en la edición de 1996 en que fue local y luego sumó un subcampeonato en Burkina Faso 1998 y un Tercer Lugar en Ghana-Nigeria 2000.

Regresó a los primeros planos para la justa en Costa de Marfil 2023 al quedar en el Tercer Lugar nuevamente. En su historial está también haber participado en una Copa Oro en 2005 y el Cuarto Lugar en la Copa Confederaciones 2009.

Copa Africana de Naciones - 1 título: 1996

- 1 título: 1996 Copa de Naciones Afro-Asiáticas - 1 título: 1997

- 1 título: 1997 Copa COSAFA - 5 títulos: 2002, 2007, 2008, 2016 y 2021.