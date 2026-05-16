Mundial 2026 ¿Para calentar el México vs. Sudáfrica? Ojo a lo que dijo Ronwen Williams El portero de los 'Bafana Bafana' comparte un recuerdo especial de cara al partido en el Estadio Ciudad de México.

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Ronwen Williams, portero de la Selección de Sudáfrica, recordó con especial cariño el gol de Siphiwe Tshabalala ante México en la Inauguración del Mundial 2010, todo previo al duelo entre ambas escuadras ahora en la Copa Mundial de la FIFA 26.

En entrevista para FIFA.com, Williams señaló que aquel gol de Tshabalala ante México es el culmen del país sudafricano en su historia futbolística.

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"Nos unió como país y nos llenó de felicidad. Si hay un momento que todos los sudafricanos sin excepción disfrutamos, fue ese. Nos llenó de emoción anotar el primer gol en casa en un Mundial. Es un logro asombroso tanto para Siphiwe como para el equipo. Eso es todo un legado", dijo el futbolista del Mamelodi Sundowns.

En aquel partido, Rafael Márquez igualó el encuentro para que todo quedara 1-1. Ambas escuadras ahora volverán a inaugurar una Copa del Mundo.