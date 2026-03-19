    Mundial 2026

    Sudáfrica da convocatoria con sorpresas para amistosos ante Panamá

    Los Bafana Bafana, rivales de México en la inauguración del Mundial 2026, dieron su lista de jugadores.

    Por:Antonio Quiroga
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    La selección de Sudáfrica, rival de México en la inauguración del Mundial 2026, reveló este jueves 19 de marzo su convocatoria para los partidos amistosos que sostendrá en la Fecha FIFA de marzo.

    El director técnico Hugo Broos decidió llamar a 23 futbolistas donde destacan Sipho Mbule (Orlando Pirates) y Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest), así como el regreso de Themba Zwane (Mamelodi Sundowns).

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    Los nombres llamativos que quedaron fuera de la convocatoria fueron Sipho Chaine (Orlando Pirates), y el delantero Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns). Sudáfrica enfrentará a Panamá en dos partidos en esta Fecha FIFA de marzo, el primer será el viernes 27 de marzo y el segundo el martes 31 de marzo, ambos en territorio africano.

    Tanto los Bafana Bafana como los canaleros, son dos selecciones clasificadas al Mundial 2026. Sudáfrica en el Grupo A junto a México y Corea del Sur, a falta de un rival del Repechaje UEFA.

    Panamá, por su parte, está en el Grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Croacia, con la firme intención de conseguir su primer triunfo en una Copa del Mundo.

    CONVOCATORIA DE SUDÁFRICA PARA AMISTOSOS ANTE PANAMÁ


    El entrenador Hugo Broos se basó en jugadores de la liga local y seis elementos que militan fuera, cinco de Europa y uno de Estados Unidos para esta convocatoria.

    • Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC) y Renaldo Leaner (Sekhukhune United).
    • Defensas: Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Jme Okon (Hannover 96/Alemania), Samukelo Kabini (Molde FK/Noruega), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/USA), Thabang Matulatl (Polokwane City).
    • Medios: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela/Portugal).
    • Delanteros: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Evidence Mokgopa (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley/Inglaterra), Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United/ USA), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns) y Thapelo Maseko (AEL Limassol/Chipre).
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