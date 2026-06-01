Mundial 2026 ¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia de inauguración para el Mundial 2026? La fiesta mundialista está por comenzar y no te puedes perder esta histórica inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA desde el Estadio Ciudad de México.

Video ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver es la ceremonia de inauguración del Mundial 2026?

La Copa Mundial 2026 a disputarse este verano en México, Estados Unidos y Canadá está a punto de comenzar y la fiesta da inicio con la ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México.

Será la tercera ocasión que el mítico inmueble, catedral del futbol mexicano, tenga una ceremonia inaugural de Copa del Mundo de la FIFA tras las ediciones de 1970 y 1986 en las que se consagraron Pelé con Brasil y Diego Maradona con Argentina, de manera respectiva.

PUBLICIDAD

Como parte de la ceremonia de inauguración se jugará el primer partido del Mundial 2026 que protagonizarán México y Sudáfrica, una reedición del partido inaugural del Mundial Sudáfrica 2010 en el que empataron 1-1.

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026?

La ceremonia de inauguración será el mismo día del partido inaugural del Mundial 2026; es decir, el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México al menos hora y media antes de la patada inicial.

Además, ya se conocen los artistas que estarán en la ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México y que forman parte de los sencillos oficiales de la justa.