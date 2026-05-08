Mundial 2026 Sudáfrica en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La Selección de Los Bafana Bafana vuelven a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencia.

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La Selección de Sudáfrica se clasificó al Mundial 2026 por cuarta ocasión en su historia tras 12 años de ausencia vía las Eliminatorias de África.

Su afiliación a la FIFA se dio en 1958, pero fue suspendida en 1962 por la política del Apartheid que regía en el país. La polémica reinó con Los Bafana Bafana cuando creó una selección de puros hombres blancos para las eliminatorias de 1966 y luego uno de puros de color para 1970, por lo que su suspensión siguió hasta 1990.

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SUDÁFRICA

EN MUNDIALES



Sudáfrica disputará su cuarta Copa del Mundo en su historia. La primera vez que lograron su boleto a un Mundial fue para Francia 1998 y repitieron para Corea-Japón 2002.

En 2010 fueron anfritriones de la Copa del Mundo, fue el primer país de África en ser sede de un Mundial, en el plan de FIFA de expandirse a todo el mundo y no solo Europa y América.

Participaciones en Mundiales: 4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 0

0 Mejor posición: 17°, Fase de Grupos, Corea-Japón 2002.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

SUDÁFRICA

EN MUNDIALES



En sus 3 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Sudáfrica, se ubica en el puesto 49 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de Los Bafana Bafana en Mundiales es de 9 partidos con saldo de 2 triunfos, 4 empates y 3 derrotas. Con 11 goles anotados, 16 goles recibidos y efectividad del 37.03%.

ENTRENADOR DE SUDÁFRICA



Hugo Broos fue contratado como entrenador de Sudáfrica en 2021 y aunque no logró el pase al Mundial Qatar 2022, tuvo su revancha para llevar a Los Bafana Bafana a esta Copa del Mundo 2026.