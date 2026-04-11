Sudáfrica Sudáfrica elige Pachuca como su sede para la Copa Mundial FIFA 2026 Sudáfrica eligió Pachuca como su base de concentración para la Copa Mundial FIFA 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Pachuca será la sede el enemigo íntimo, Sudáfrica

La selección de Sudáfrica ya comienza a proyectar su debut ante México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que ha escogido a Pachuca como su cuartel de concentración de cara al certamen.

Ambas selecciones se medirán el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte. Es sabido que la altura de la Ciudad de México suele ser un rival invisible para los visitantes, por lo que los sudafricanos buscan llegar lo mejor preparados para dicho encuentro.

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¿Por qué Pachuca fue elegida como sede?

Por esta razón, el combinado africano se concentrará en Pachuca, ciudad ubicada a 2,400 metros sobre el nivel del mar, casi 150 metros por encima de la CDMX. El aire es más ligero y el esfuerzo se multiplica.

“La altitud es mejor que en Cancún y Puebla. También es seguro y la seguridad es una característica muy importante. Es una ciudad amigable, es limpia. Nuestro equipo estará feliz de estar aquí”, mencionó Beryl Rose Sisulu, embajadora de Sudáfrica en México.

¿Dónde entrenará Sudáfrica durante su estancia en Pachuca?

La sede será la Universidad del Futbol, donde se contará con una cancha que cumple con los estándares de la FIFA, similar a la del Estadio Banorte, y donde se trabaja en detalles de vestidores y albercas.

El Estadio Hidalgo también estará disponible para los entrenamientos del equipo, y toda la delegación contará con un hotel exclusivo.

Se espera que el conjunto llegue a Pachuca el 31 de mayo para instalarse y arrancar con su preparación de cara al debut mundialista.