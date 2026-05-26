Sudáfrica 2026 Sudáfrica revela su prelista de convocados para el Mundial 2026 Los Bafana Bafana cuentan con siete futbolistas que militan en el extranjero, cinco de ellos en Europa.

Video Mundial 2026: Sudáfrica revela su prelista de jugadores con 32 elementos

El rival de México en la inauguración del Mundial 2026, la selección de Sudáfrica, dio a conocer en los últimos días la prelista de jugadores convocados para la Copa del Mundo.

Un total de de 32 jugadores fueron los citados para un campamento que comenzó este pasado 25 de mayo y que concluirá el 31 de mayo, para que el 1 de junio se haga el recorte de seis jugadores.

PUBLICIDAD

En estos días, el combinado de Los Bafana Bafana sostendrán solo un partido amistoso previo a la convocatoria final del técnico Hugo Broos, ante Nicaragua el viernes 29 de mayo.

Prelista de Sudáfrica para el Mundial 2026



En la prelista de convocados por Sudáfrica destacan nueve jugadores que militan en el Mamelodi Sundowns, equipo que asistió al Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos.

Hay un compañero de Guillermo Ochoa del AEL Limassol de Chipre, además de cinco jugadoes de Europa: Lyle Foster, Sphephelo Sithole, Ime Okon, Thapelo Maseko y Samukele Kabini.

PORTEROS : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Gross (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates) y Brandon Peterson (Kaizer Chiefs).

: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Gross (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates) y Brandon Peterson (Kaizer Chiefs). DEFENSAS : Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union/EUA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabiso Monyane (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi (Orlanda Pirates), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Ime Okon (Hannover 96/ALE), Samukele Kabini (Molde/NOR) y Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/EUA).

: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union/EUA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabiso Monyane (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi (Orlanda Pirates), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Ime Okon (Hannover 96/ALE), Samukele Kabini (Molde/NOR) y Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/EUA). MEDIOS : Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Brooklyn Poggenpoel (Durban City), Lebohang Maboe (Kaizer Chiefs), Thalente Mbatha (Orlando Pirates) y Sphephelo Sithole (CD Tondela/POR).

: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Brooklyn Poggenpoel (Durban City), Lebohang Maboe (Kaizer Chiefs), Thalente Mbatha (Orlando Pirates) y Sphephelo Sithole (CD Tondela/POR). DELANTEROS: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley/ING), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Patrick Maswangany (Orlando Pirates), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Thapelo Morena (Mamelodi Sundowns) y Thapelo Maseko (AEL Limassol/CHI).